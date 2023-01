„Eko od dziecka” to autorski program edukacyjny sieci Kaufland Polska, którego celem jest szerzenie wiedzy wśród najmłodszych w temacie ochrony środowiska. Druga edycja programu poświęcona była marnowaniu żywności. Ponad 600 uczniów poznało zasady świadomego wykorzystywania produktów spożywczych, a pięcioro laureatów konkursu wzięło udział w warsztatach kulinarnych zero waste poprowadzonych przez Beatę Śniechowską.

Kaufland podsumowuje akcję edukacyjną „Eko od dziecka – nie marnuję”

Przez pięć tygodni wolontariusze sieci Kaufland edukowali uczniów wrocławskich i bydgoskich szkół podstawowych, jak zapobiegać marnowaniu żywności.

W programie wzięło udział ponad 600 uczniów z klas 1-3, dla których wolontariusze sieci Kaufland przeprowadzili łącznie ponad 20 warsztatów. W trakcie zajęć młodzi uczestnicy dowiedzieli się, jak odpowiednio przechowywać warzywa i owoce, aby były jak najdłużej świeże, jak przygotować listę zakupów i co skrywają etykiety produktów spożywczych. Uczniowie zdobyli też wiedzę, która pozwoli im odróżnić dwa pojęcia, które są często mylone przez samych dorosłych – „najlepiej spożyć przed” oraz „należy spożyć do”. Warsztaty były przede wszystkim czasem spędzony na zabawie z wykorzystaniem przyjaznym materiałów edukacyjnych i lubianych przez najmłodszych produktów spożywczych.

Jako sieć nieustannie angażujemy się w działania mające na celu organicznie marnowania żywności. Każdego dnia staramy się edukować konsumentów, teraz postanowiliśmy zaprojektować warsztaty również dla najmłodszych członków rodzin. Wierzymy, że edukacja od dziecka to najlepsza droga do zadbania o nasze wspólne dobro – komentuje Katarzyna Kandora-Matysik, pomysłodawczyni projektu „EKO od dziecka” z Kaufland Polska.

Poza zajęciami edukacyjnymi najmłodsi mogli również wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania był warsztat kuchni zero waste z Beatą Śniechowską – zwyciężczynią 2. edycji programu MasterChef. Zadaniem młodych kucharzy było przygotowanie wspólnie z rodzicami drugiego śniadania zgodnie z ideą zero waste oraz uwiecznienie potrawy na zdjęciu. Autorzy pięciu najlepszych prac zostali nagrodzeni warsztatem kulinarnym, który odbył się w listopadzie.

