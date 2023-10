Zapraszamy na XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu, w szczególności na sesje, w których uwagę poświęcimy tematom skupionym na wyzwaniach handlu. Zarejestruj się na nasze wydarzenie, które odbędzie się 6-7 listopada w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Kaufland, Frisco.pl, Żabka, Makro, Eurocash. Największe sieci na najważniejszym wydarzeniu branżowym - FRSiH 2023/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Zobacz AGENDĘ i ZAREJESTRU SIĘ na to najważniejsze branżowe wydarzenie.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Agenda Forum Rynku Spożywczego i Handlu przygotowana w konsultacjach z przedstawicielami branży jest już gotowa, a nasi moderatorzy pracują nad scenariuszami poszczególnych sesji, by zadać jak najwięcej kluczowych pytań i zyskać cenne odpowiedzi ekspertów i ekspertek.

Oto lista paneli dot. handlu:

7 listopada 2023, godz. 9.30-11.00

#strategy trends Konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie

· Sprzedaż pod presją konsumenckich oczekiwań – realnych i nierealnych – jak szukać złotego środka?

· Preselekcja trendów: co dla wszystkich, co dla zetki, co dla silvera?

· Formaty idealne dla wygodnego klienta. Czy da się bliżej?

· Czy technologia sprawi, że klient będzie wiecznie zadowolony?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

Piotr Rajewski, dyrektor handlowy, Żabka Polska

Dariusz Stolarczyk, członek zarządu, Grupa Eurocash

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety

Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45

#technology trends

Zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing

· Digitalizacja to nie tylko sprzedaż, czyli żywność zaprojektowana cyfrowo

· Placówka, platforma, e-sklep – czyli cały ten omnichannel

· Cyfrowe zakupy, realny produkt, cyfrowe płatności

· Sztuczna inteligencja rozpracowuje nasze dane – co na to prawo?

· Dostawa na już, czyli walka e-handlu z czasem

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Anna Konarzewska, Retail Key Account Manager, CHEP

Jacek Palec, prezes, Frisco.pl

Marcin Rudzik, CEO, Lokalnyrolnik.pl

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży, Nestlé Polska

Przedstawiciele: BaseLinker, Deloitte, Shoper,

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandu.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45

#green trends

Zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność, lokalność

· Handel w czasach nadkonsumpcji uczy się zamkniętego obiegu i ponownego wykorzystania

· Refilomaty, butelkomaty, półki z żywnością last minute

· Lokalna żywność: bliski dostawca, bliski transport, żywność z miasta, czyli farmy wertykalnej

· Opakowania na miarę handlu przyszłości – czyli odpowiedź na rozszerzoną odpowiedzialność producenta

· Zrównoważony handel dziś i jutro, czyli dokąd zmierzamy?

Prezentacja (15 min):

Konrad Robak, country manager, TOMRA Collection Polska

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Janusz Byliński, prezes zarządu, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Robert Rękas, prezes zarządu, Lewiatan Holding SA

Krzysztof Wiński, dyrektor, PwC Polska

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

7 listopada 2023, godz. 11.30-12.45

#consumer trends

Nowe marki, nowe strategie: premiumizacja oferty vs. dyskontowe ceny

· Czy to jest czas na innowacje i nowości?

· Najniższa i najwyższa półka dobrze sobie radzą. Co ze średniakami?

· Back to the Future: kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby

· Za te atuty możemy dopłacić: produkty proklimatyczne, prozdrowotne, zapewniające wyższy dobrostan zwierząt

· Konsument królem, cena królową – czyli dyskontowe marki rządzą

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Paweł Głowniak, dyrektor handlowy, Herbapol-Lublin SA

Carolina Halladin, Managing Director, MissTi

Sylwia Majewicz, prezes zarządu, Podlaskie Zakłady Zbożowe SA

Ferdynand Makłowicz, współwłaściel, Makłowicz i Synowie

Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy

Krzysztof Trojanowski, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Stokrotka Sp. z o.o.

Moderacja: Dawid Zmuda, redaktor, PropertyNews.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Główne tematy

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Plebiscyt Dobry Produkt 2023

Forum towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt. To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends

