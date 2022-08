Kaufland inwestuje w oświetlenie LED. Wydał już blisko 5,5 mln zł

Jednym z priorytetów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Firma zakończyła wymianę energooszczędnego oświetlenia LED we wszystkich sklepach i planuje zrealizować w tym roku finansowym projekt instalacji paneli fotowoltaicznych w kolejnych obiektach.

Kaufland inwestuje w energooszczędne LED-y i fotowoltaikę/fot. materiały prasowe

- Naszym długoterminowym celem jest instalacja paneli fotowoltaicznych na wszystkich istniejących obiektach posiadających odpowiednią konstrukcję dachową, a także w nowo wybudowanych sklepach. Montaż rozwiązań wykorzystujących OZE jest istotnym krokiem w kontekście realizacji naszych zobowiązań klimatycznych. Kaufland zadeklarował, że do 2030 r. zredukuje emisje powstałe w wyniku działalności operacyjnej o 80% w porównaniu do 2019 r. Dzięki fotowoltaice chronimy zasoby naturalne i wnosimy kolejny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Chcemy wykorzystać ją również do promowania odnawialnych źródeł energii wśród konsumentów – mówi Adam Sadowski, ekspert Pionu Zarządzania Nieruchomościami w Kaufland Polska.