Kaufland jednak zamiast E.Leclerc w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach

- W Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach powstanie sklep Kaufland o powierzchni sprzedaży mniejszej niż pierwotnie planowano, co nie wpłynie na ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej – podał nam Jerzy Piątek z Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland powstanie w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach; fot. shutterstock.com

Jak podał serwis echodnia.pl, 11 października E.Leclerc w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach zakończył działalność bez wcześniejszej informacji o dacie zamknięcia.

Kaufland w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach

Już od dawna mówiło się, że w jego miejsce miał powstać Kaufland, ponieważ spółka Kaufland Polska Markety złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia prawa do powierzchni handlowej E.Leclerca w Kielcach. W sierpniu ze względu na zastrzeżenia prezesa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kaufland ogłosił, że rezygnuje ze swoich planów i wycofuje wniosek.

Jerzy Piątek informuje portalspozywczy.pl, że sklep jednak powstanie, ale mniejszy.

- W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących rezygnacji sieci Kaufland z przejęcia części powierzchni handlowej w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach oświadczamy, że informacje te są nieprawdziwe. We wspomnianym miejscu powstanie sklep Kaufland o powierzchni sprzedaży mniejszej niż pierwotnie planowano, co nie wpłynie na ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży detalicznej – czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Dział Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 tys. pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie ok. 230 marketów i zatrudnia ok. 14 tys. pracowników.