Kaufland: kilkadziesiąt milionów złotych na podwyżki wynagrodzeń

Od 1 marca 2021 zatrudnieni na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na pensję w wysokości do 4100 zł brutto miesięcznie, a lider zespołu – na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto. W tym roku planujemy również przeznaczyć dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych na podwyżki wynagrodzeń – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Autor: PP

Data: 29-11-2021, 14:28

Podwyżki pensji w Kauflandzie; fot. shutterstock.com

Średni czas pracy w Kauflandzie wynosi 7,5 roku, a stanowiska takie jak kasjer-sprzedawca nie są postrzegane jako tymczasowe zajęcie. Średni poziom rotacji w firmie za rok obrotowy 2020 wynosi 17,3% i jest to wskaźnik blisko dwukrotnie mniejszy niż średni wynik dla tego stanowiska w całej branży handlu detalicznego.

Wynagrodzenie w Kaufland

- O przywiązaniu pracowników do miejsca pracy decyduje wiele czynników. Nie ulega wątpliwości, że w tak niepewny czasach zatrudnieni szukają przede wszystkimi stabilnego zatrudnienia oraz konkurencyjnego wynagrodzenia. Mimo epidemii COVID-19, która wpłynęła na osłabienie kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw, w Kauflandzie utrzymaliśmy zwyczaj corocznych podwyżek. Wynagrodzenia, które oferujemy, należą do jednych z najwyższych w sektorze handlu detalicznego. Od 1 marca 2021 zatrudnieni na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na pensję w wysokości do 4100 zł brutto miesięcznie, a lider zespołu – na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto. W tym roku planujemy również przeznaczyć dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych na podwyżki wynagrodzeń – podsumowuje Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kaufland stawia również na transparentność warunków zatrudnienia. Standardową formą współpracy jest umowa o pracę – początkowo na 7 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony. Dodatkowo, już w chwili podpisania umowy, nowi członkowie załogi wiedzą, jak będzie kształtować się ich wynagrodzenie w perspektywie kolejnych lat oraz jak wygląda ścieżka rozwoju kariery na danym stanowisku. Awans na poziomie pracowniczym oraz kadry kierowniczej możliwy jest średnio po 2-4 latach od rozpoczęcia pracy. 70% awansów stanowią właśnie te wewnątrz Kauflandu.

Pozapłacowe benefity w Kaufland

Poza konkurencyjnym wynagrodzeniem sieć oferuje swoim pracownikom szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych. Zatrudnieni w Kauflandzie mogą liczyć m.in. na prywatną opiekę medyczną dla siebie oraz swoich bliskich, możliwość ubezpieczenia grupowego, bony na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, czy dodatkową wypłatę emerytalną. Pracownicy mają także dostęp do kafeterii MyBenefit, która umożliwia wybór benefitów wg ich indywidualnych potrzeb. Na wsparcie mogą liczyć także młodzi rodzice, którzy otrzymują od sieci wyprawkę dla maluszka.

Wszyscy pracownicy Grupy Schwarz, którzy przepracowali w niej co najmniej pięć lat, mogą również skorzystać z urlopu sabbatical wynoszącego od jednego do trzech miesięcy. W tym czasie stosunek pracy zostaje zawieszony, a po powrocie kontynuowany na wcześniejszych warunkach.

Kaufland - badanie satysfakcji pracowniczej

Blisko 70% osób zatrudnionych w sieci wzięło udział w tegorocznym badaniu satysfakcji pracowniczej PULS. To najwyższa frekwencja w historii tego badania w firmie. Aby zachęcić jak najszersze grono do wypełnienia ankiet, firma – wzorem lat ubiegłych – postanowiła przeznaczyć za każdy oddany głos 5 zł na cele charytatywne. Tym samym na konto Fundacji Serca dla Maluszka trafiło ponad 47 tys. zł.