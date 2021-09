Kaufland kupuje ECE Projektmanagement

Kaufland Polska Markety nabędzie mienie należące do ECE Projektmanagement Polska - informuje UOKiK.

Data: 14-09-2021, 13:43

Kaufland kupuje ECE Projektmanagement, fot. shutterstock

Kaufland nabędzie mienie należące do ECE Projektmanagement

W ramach zamierzonej koncentracji Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu nabędzie mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu powierzchni handlowej.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

W całej Europie sieć handlowa posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 228 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników.

Asortyment sklepów sieci liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i prostota. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w ramach strategii CSR pn. „Zróbmy to razem”, sieć podejmuje oraz wspiera szereg działań mających na celu m.in. promowanie zdrowego odżywiania, wsparcie polskich producentów jak również szerzenie proekologicznych rozwiązań.