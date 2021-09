Kaufland: Lokalni producenci mogą zgłaszać do nas swoje produkty

Lokalni producenci mogą zgłaszać do nas swoje produkty, a po pozytywnej weryfikacji wprowadzić je na półki naszych sklepów - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 09-09-2021

Maja Szewczyk opowiada o asortymencie Kauflandu. Fot. materiały prasowe

Kaufland zwiększa dostępność produktów od krajowych dostawców

Sieci handlowe na bieżąco śledzą trendy i preferencje zakupowe, aby dobierać swój asortyment do potrzeb konsumentów. Na jakie produkty stawia Kaufland?

- Naszą ofertę kształtujemy przede wszystkim z myślą o różnorodnych potrzebach żywieniowych konsumentów. Dobierając asortyment, uwzględniamy także popyt na produkty sezonowe i podążamy za aktualnymi trendami rynkowymi - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie artykułami wegańskimi i wegetariańskimi, ekologicznymi oraz regionalnymi, dlatego priorytetowo rozszerzamy asortyment właśnie w tych kategoriach. Aby zwiększyć dostępność produktów od krajowych dostawców, uruchomiliśmy platformę internetową www.regionalnykaufland.pl, dzięki której ułatwiamy nawiązanie kontaktu z naszą siecią. Lokalni producenci mogą w prosty sposób zgłaszać swoje produkty, a po pozytywnej weryfikacji wprowadzić je na półki naszych sklepów - tłumaczy.

Kaufland rozwija ofertę marek własnych

- Obecnie oferujemy ponad 4 tys. artykułów od lokalnych dostawców. W tym roku w naszych sklepach utworzyliśmy także specjalne Strefy Świadomego Odżywiania, dzięki którym klienci mogą odnaleźć produkty roślinne, bez glutenu, z niższą zawartością cukru. W sklepach o większej powierzchni sprzedażowej także superfoods oraz produkty dla osób prowadzących aktywny tryb życia - dodaje.

- Rozwijamy również ofertę marek własnych Kaufland, która liczy obecnie ponad 3500 produktów i odpowiada na różne potrzeby konsumentów. Oferujemy m.in. produkty w niskich cenach (K-Classic), artykuły charakterystyczne dla kuchni polskiej (K-Stąd Takie Dobre!) czy też specjały z wyselekcjonowanych składników (K-Favourties), które są odpowiedzią na potrzeby klientów poszukujących wyjątkowych produktów - opowiada.

- Z myślą o konsumentach ze szczególnymi wymaganiami żywieniowymi związanymi np. z alergią, nietolerancją pokarmową czy dietą roślinną, rozwijamy marki K-Take it veggie, K-Free oraz K-Bio. Marki własne Kaufland to jednak nie tylko produkty spożywcze, ale także artykuły gospodarstwa-domowego (SWITCH ON), chemia gospodarcza (K-Classic), kosmetyki (bevola), tekstylia (dla dzieci – Kuniboo, Hip & Hopps, dla kobiet – Oyanda, dla mężczyzn – Townland) i różnego rodzaju akcesoria (produkty ogrodowe – Countryside, dekoracyjne – Liv & Bo, kuchenne – Spice & Soul) - mówi Maja Szewczyk.