Wojna w Ukrainie przyniosła zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące koszty surowców i energii. Naszym priorytetem było zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej, fot. materiały prasowe

Kaufland z pomocą Ukraińcom

- Po trudnym okresie pandemii chyba nikt z nas nie spodziewał się tego, co przyniósł 2022 rok. Wybuch wojny w Ukrainie, pogłębiająca się inflacja, kryzys energetyczny, rosnące koszty prowadzenia działalności – to główne wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Tuż po wybuchu wojny podjęliśmy szereg działań skierowanych do osób narodowości ukraińskiej. Za pośrednictwem organizacji przekazaliśmy na rzecz uchodźców darowiznę w wysokości 500 000 euro oraz produkty pierwszej potrzeby. Ponadto w sklepach położonych przy granicy obniżyliśmy ceny podstawowych artykułów - opowiada.

Kaufland wspiera pracowników

- Pomocą otoczyliśmy także naszych pracowników, którym m.in. zapewniliśmy opiekę psychologiczną. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań, aby ułatwić ukraińskim uchodźcom stabilne zatrudnienie w naszej sieci – publikowaliśmy oferty pracy w języku obcym, zatrudniliśmy specjalistę ds. personalnych biegle posługującym się językiem ukraińskim, zaoferowaliśmy naukę języka polskiego - dodaje.

Kaufland: naszym priorytetem zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

- Wojna w Ukrainie przyniosła nie tylko zmiany w obszarze społecznym, ale także ekonomicznym – zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące koszty surowców i energii. W czasach kryzysu naszym priorytetem niezmiennie było zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego - podkreśla dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.

Dzięki rozwiązaniom, które wprowadziliśmy m.in. w obszarze energii, mogliśmy zapewnić nieprzerwaną działalność naszych placówek. W kwietniu 2022 r. nawiązaliśmy współpracę z dostawcami, którzy zaopatrują wszystkie sklepy, centra dystrybucyjne oraz siedzibę główną naszej firmy w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, z wyłączeniem powierzchni najemców naszych pasaży oraz stacji ładowania aut elektrycznych - mówi Maja Szewczyk.

Kaufland stawia na ekologiczne rozwiązania

- Dokończyliśmy także wymianę oświetlenia LED we wszystkich naszych sklepach, co pozwala na redukcję energii potrzebnej do oświetlenia marketów o około 50%. Poprawę efektywności energetycznej umożliwiają nam także działania w obszarze chłodnictwa. W nowych i modernizowanych marketach stosujemy szklane pokrywy na lodówkach zapobiegające utracie zimna i energii. Sukcesywnie inwestujemy także w panele fotowoltaiczne oraz technologię odzysku ciepła odpadowego, dzięki której rezygnujemy ze spalania paliw kopalnych - informuje Maja Szewczyk.

