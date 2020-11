Kaufland modernizuje kolejne sklepy

Gruntowne prace renowacyjne, których głównym celem jest poprawa komfortu klientów, rozpoczęły się w sierpniu tego roku. Przez cały czas ich trwania w marketach Kaufland nadal można było zrobić zakupy – zmiany zostały zaplanowane w taki sposób, by jak najmniej kolidowały z bieżącym funkcjonowaniem sklepów. Po zakończeniu modernizacji klienci mogą skorzystać z szeregu udogodnień i nowych rozwiązań. Podobne rozwiązania zostały już zastosowane – poza Brzegiem, Ełkiem, Jelenią Górą i Świdnikiem – w markecie Kaufland w Bełchatowie. Niebawem z kolei renowacja dobiegnie końca w Chorzowie, Szczecinie i Żorach (we wszystkich trzech lokalizacjach – 16 listopada), a także w Kaliszu (26 listopada).

Zakres przebudowy został dopasowany indywidualnie do każdego obiektu. Prace obejmowały m.in. zmianę wystroju (w tym malowanie ścian) oraz montaż oznaczeń grup towarowych. W zmodernizowanych marketach zainstalowano także nowoczesne nośniki informacyjne – cyfrowe ekrany, dzięki którym klienci mogą zapoznać się z aktualną ofertą promocyjną.

We wszystkich odnowionych marketach znajduje się także po sześć specjalnych terminali zastępujących tradycyjne czytniki cen. Dodatkowo urządzenia umożliwiają klientom zapoznanie się z ofertą promocyjną, a terminal znajdujący się przy ladzie obsługowej – również ze składem produktów oferowanych na wagę. Na terminalu ulokowanym w punkcie informacyjnym można wyświetlić także informacje na temat programu lojalnościowego PAYBACK oraz – w niektórych lokalizacjach – plan marketu.

W każdym zmodernizowanym obiekcie zostało zamontowanych po sześć kas samoobsługowych. Są również butelkomaty, do których klienci mogą oddawać kaucjowane butelki i w ten sposób otrzymać bon do wykorzystania w sieci Kaufland. Pojawiły się także nowe regały i lady chłodnicze na mięso, wędliny, sery, ryby oraz w strefie z produktami do wzięcia na drogę, a w części lokalizacji – również na mrożonki i nabiał. Poza tym sklepy w Brzegu, Jeleniej Górze i Świdniku (a wkrótce także w Żorach i Kaliszu) zostały wyposażone we własne wędzarnie. A w każdym unowocześnionym markecie pojawiła się także piekarnia Kaufland w nowym standardzie.

Pracami renowacyjnymi we wszystkich obiektach zostały objęte także toalety dla klientów. Odświeżono poza tym pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz strefę najemców. W ramach zmian proekologicznych zainstalowano oświetlenie LED zarówno wewnątrz sklepów, jak i na przylegających do nich parkingach.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. Należy do dużych przedsiębiorstw handlowych Europy z branży nowoczesnych sklepów wielkopowierzchniowych. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 225 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.