Kaufland na EEC 2022: Bojkot sieci, które pozostały w Rosji to działanie na krótką metę

Czy bojkoty konsumenckie związane z wojną na Ukrainie i zachowaniem niektórych sieci handlowych mogą być długotrwałym trendem? - Bardzo duże znaczenie ma wygodna. Jeśli sklep jest blisko, robimy w nim zakupy. Kilka razy możemy go zbojkotować, udać się gdzieś dalej, ale nie na dłuższą metę – uważa Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska, który wziął udział w debacie o nowym konsumencie na EEC 2022.

Autor: AK

Data: 28-04-2022, 08:47

Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska. fot. PTWP

Kaufland o bojkotach konsumenckich

- Jeśli chodzi o bojkoty zawsze łatwiej jest zrobić to w social mediach, niż potem rzeczywiście się pojawić na jakimś wydarzeniu, czy nie pojawić w sklepie. Z jednej strony jeśli chodzi o sieci handlowe, które nadal pozostają w Rosji, jest bardzo duży szum medialny, ale czy to faktycznie odniesie efekt? – zastanawiał się podczas debaty członek zarządu sieci Kaufland.

Niestety, okazuje się, że wiarygodnych danych na temat odwiedzalności sklepów brakuje.

- Widać na podstawie różnych badań, co do których jestem sceptyczny, że obroty tych firm zmalały. Ale nie jest to mierzalne, bo wpływ na sprzedaż ma pogoda, sezon, czy np. ruchome święta wielkanocne. Dlatego sceptycznie podchodzę do takich raportów, choć faktycznie sprzedaż spada, ale nie można teraz powiedzieć, jak bardzo – mówił Marcin Łojewski.

Kaufland o wygodzie zakupów

Pytanie, które nurtowało przedstawiciela Kauflandu to przede wszystkim: jak długo konsument będzie o tym pamiętał? Jak długofalowo zachowania firm wpłyną na ich wizerunek. - Bardzo duże znaczenie ma wygoda. Jeśli sklep jest blisko, robimy w nim zakupy. Kilka razy możemy go zbojkotować, udać się gdzieś dalej, ale nie na dłuższą metę. Wszystko zależy też od tego, czy i jakie sklepy są w pobliżu, czy klient ma wybór – zaznaczał Marcin Łojewski wskazując, że w miejscach, gdzie dany sklep nie ma konkurencji, konsumenci tak naprawdę nie mają w dłuższym terminie wyboru. - Moim zdaniem to nie będzie wpływ długoterminowy – podsumowuje.

Trudności z ocenianiem zachowań klientów i skali bojkotów potwierdza Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, który mówił, że zmierzenie czegokolwiek rok do roku czy miesiąc do miesiąca jest dziś niemożliwe, bo co roku inne sklepy są zamknięte (np. przez pandemię), inne otwarte, duży wpływ na zachowania konsumentów ma pogoda, wędrujące święta wielkanocne, które zawsze utrudniają pomiary, czy szalejąca inflacja.