Kaufland: niektóre e-usługi się nie sprawdziły. W sklepach nadchodzi rewolucja

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 07-07-2022, 14:17

Dynamika e-handlu po pandemii trochę osłabła - mówi Marcin Łojewski, członek zarządu w Kaufland Polska i zdradza, jak radzi sobie z tym spadkiem popularności e-usług Kaufland. Zapowiada także, jakie cyfrowe udogodnienia szykuje sieć dla klientów stacjonarnych.

Marcin Łojewski, członek zarządu Kauflandu, mówi o rozwoju nowoczesnych kanałów sprzedaży i usług w sieci/ fot. PTWP, Shutterstock

Kaufland rozlicza e-usługi po pandemii

Agata Kinasiewicz: Czy Kaufland zamierza inwestować w usługi e- i q-commerce oraz dalszą współpracę z Everli? Jak wygląda zainteresowanie dostawami z państwa sklepów, kiedy ustała pandemia?

Marcin Łojewski: Widać, że dynamika e-handlu po pandemii trochę osłabła. Konsumenci w większości wrócili już do swoich dawnych zachowań i przyzwyczajeń. Ten trend można dostrzec również u nas. Choć z jednej strony mniej jest zamówień składanych online za pośrednictwem Everli, z drugiej – wciąż rozszerzamy tę usługę o nowe markety i miasta. Kompensujemy tym samym mniejsze obroty w tym kanale poprzez coraz większy zasięg w Polsce. Można więc powiedzieć, że w naszym przypadku się to równoważy. Wyraźnie widać jednak, że ludzie wrócili do zakupów stacjonarnych i mniej chętnie niż wcześniej kupują produkty spożywcze przez internet. Odwożąc dzieci do szkoły czy też jeżdżąc do pracy, mijają po drodze sklepy, wolą więc przy okazji zajrzeć do nich osobiście, by zrobić zakupy.

E-commerce stracił po pandemii

W dodatku im więcej czasu spędza się poza domem, tym trudniej takie zakupy potem odebrać. Poza tym pogoda sprzyja teraz wyjazdom, które przez ostatnie dwa lata były utrudnione.

Tak, ale przy tym w pandemii koszyk e-commerce’owy był o wiele większy. Zamknięte były restauracje, rodziny pozostawały w domach, gdzie trzeba było zaspokoić wszelkie potrzeby żywieniowe. Przez to ludzie znacznie częściej gotowali, co wymagało zakupu większej liczby produktów. Teraz, kiedy można odwiedzić sklep przy okazji, na bieżąco, dzieci mają posiłki w szkole, a wieczorem można zjeść poza domem, zapotrzebowanie na artykuły spożywcze spadło.

Jednak mimo to niezmiennie współpracujemy z Everli, żeby poszerzyć zasięg naszych usług e-commerce. To nasz partner jest odpowiedzialny za platformę i poszukiwanie nowych lokalizacji, gdzie warto taką usługę wprowadzić. Należy wziąć przy tym pod uwagę wiele różnych czynników, jak dostępność shoperów czy siatka połączeń w danym mieście, gdzie pojawiają się nasze nowe markety. My sami też wskazujemy miejscowości, na których szczególnie nam zależy i gdzie dostrzegamy szczególny potencjał – wspólnie podejmujemy decyzje o kierunku ekspansji. Oczywiście zaczęliśmy od największych miast w Polsce. Priorytetem była Warszawa, która niezmiennie wiedzie prym w popularności usług z obszaru e-commerce, a w drugiej kolejności były pozostałe metropolie. Dziś wchodzimy również do miast o średniej wielkości.

Pandemia przekonała e-klientów do zakupu produktów świeżych

Czyli klienci coraz bardziej przekonują się do zakupów przez internet?

Jestem przekonany, że istotną rolę w popularyzacji e-grocery odegrała pandemia. Dużo osób spróbowało wówczas po raz pierwszy zakupów spożywczych przez internet, które okazały się niezwykle wygodnym, a przy tym bezpiecznym rozwiązaniem. Większa gotowość konsumentów do kupowania produktów online dotyczyła również artykułów świeżych.

Wcześniej spożywczy e-commerce bazował na produktach dużych, ciężkich i takich, które na pewno się nie popsują. W czasie pandemii, gdy zostaliśmy zmuszeni do przebywania w domu i ograniczyliśmy obecność w miejscach publicznych, sytuacja się zmieniła. Klienci, którzy niejako z przymusu kupili np. pomidory, mięso lub nabiał przez internet i otrzymali towar dobrej jakości, przekonali się do takich zakupów. W tym sensie pandemia pomogła e-commerce, bo przełamała obawy konsumentów związane do dostawą produktów świeżych. Dzięki temu coraz więcej Polaków ma świadomość, że shoper wybierze dla nich tak dobre produkty, jakie wybraliby sami podczas zakupów.

Tak, chyba przede wszystkim o ten wybór chodzi w zakupach stacjonarnych.

Oczywiście, są to odwieczne problemy – jeden klient woli zielone banany, inny dojrzałe, jabłko musi być czerwone z każdej strony albo mieć konkretny kształt. Wiele osób ma swoje przyzwyczajenia w tym zakresie, przez co nie zawsze są w stanie obdarzyć shopera zaufaniem.

Ale shoperzy czasami dzwonią i pytają o takie rzeczy?

Tak, jak najbardziej pytają, więc każdy szczegół dotyczący zakupów można doprecyzować. Dodatkowo podczas składania zamówienia istnieje możliwość dodawania komentarzy do każdego artykułu. Na przykład przy bananach można dopisać, że mają być zielone, bo takie najbardziej lubię, a przy szynce, że preferuję cienkie plasterki.

Model click&collect w Kauflandzie nie zdał egzaminu

Zamknęli państwo usługę click&collect. Czy Kaufland całkowicie rezygnuje z takiego modelu? Dlaczego się nie sprawdził?

Usługę realizowaliśmy samodzielnie, ale też wypróbowaliśmy ją wspólnie z Everli, aby jeszcze raz sprawdzić, czy w naszym procesie wszystko było optymalne z punktu widzenia klienta. Okazało się, że sam proces funkcjonował bez zarzutu, jednak usługa po prostu nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ten model święcił triumfy podczas lockdownów, kiedy w sklepach obowiązywały ograniczenia liczby klientów. Z każdą kolejną falą zachorowań usługa stawała się coraz popularniejsza, ale kiedy zagrożenie mijało, klienci wracali do sklepów stacjonarnych i robili tam normalne zakupy. Myślę, że na dłuższą metę tego typu usługa nie ma racji bytu. Wygoda to dla klientów bardzo ważna rzecz. Skoro ktoś może im dostarczyć do domu zakupy za niewielką opłatą, to dlaczego mają z tego nie korzystać, tylko odbierać je sami w sklepie?

Czyli model pośredni został sprawdzony podwójnie, nie sprawdził się i Kaufland nie będzie do niego wracał.

Na tamten moment zdecydowanie się nie sprawdził. Co przyniesie przyszłość – zobaczymy, bo tego teraz tak naprawdę nikt nie wie, a w branży także dzieje się dużo. Najpierw mieliśmy dwa lata z pandemią COVID, aktualnie trwa wojna w Ukrainie, trudno cokolwiek przewidzieć. Może jeśli w przyszłości pojawią się kolejne pandemie czy inne podobne okoliczności, usługa ponownie okresowo wróci do łask.

Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Mówi pan, że dużo dzieje się w branży. Czy Kaufland jakoś zamierza rozwijać e-commerce dalej, wejść w q-commerce?

Współpracujemy z Everli i będziemy tę współpracę rozwijać, przy czym niezmiennie koncentrujemy się na handlu stacjonarnym, a e-commerce to wyłącznie uzupełnienie naszej oferty.

Scan&go trafi także do polskich sklepów Kaufland

Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne i nowe trendy, czy Kaufland szykuje jakieś nowości dla klientów?

W planach mamy trochę nowości. Usługa K-Scan została już wdrożona w sklepach Kaufland w Czechach, Niemczech, Rumunii i na Słowacji. Planujemy testy takiego rozwiązania również w naszym kraju. W tej chwili klient, robiąc zakupy, wkłada je do wózka, a następnie przy kasie samoobsługowej wykłada je i samodzielnie skanuje, aby na koniec zapakować je ponownie. Robi zatem dwukrotnie to samo. Chcemy ten proces usprawnić, aby sam od razu mógł zeskanować produkty, a wychodząc ze sklepu – tylko za nie zapłacić.

Czy będzie to wymagać instalacji jakiejś aplikacji na telefonie czy planują Państwo inne rozwiązania?

Tutaj pojawia się klika możliwości do wyboru, więc zastanowimy się, w jaki sposób zrobić to tak, żeby rozwiązanie było łatwe i wygodne dla klienta.