Jako sieć rozwijamy się głównie organicznie. Od początku działalności w Polsce nie zamknęliśmy żadnego sklepu, co utwierdza nas, że lokalizacje były dobrze wybierane. Planujemy utrzymać stałe, dynamiczne tempo ekspansji naszej sieci - powiedział Wysokiński.



Wierzymy w sklepy stacjonarne, choć uzupełniamy to również ofertą dostępną online — we współpracy z partnerem zewnętrznym. Chcemy, aby nasze markety były jak najbliżej konsumenta, by miały określone parametry, jak wielkość powierzchni sprzedażowej i oferty, odpowiedni dobór najemców w naszych pasażach w marketach czy liczbę miejsc parkingowych — to główne determinanty lokalizacji - dodał.