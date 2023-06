Doświadczenia krajów sąsiednich, w których system kaucyjny został już wdrożony, wyraźnie pokazują, że najszybciej do zmian adaptują się konsumenci - mówi Jerzy Piątek, Dział Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland o systemie kaucyjnym: najszybciej do zmian adaptują się konsumenci , fot. shutterstock

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego.

Projekt musi być skierowany do trzymiesięcznej notyfikacji, ale jest możliwość procedowania go w Sejmie.

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Nowy projekt systemu kaucyjnego

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko - bez paragonu.

Kaufland: popieramy wprowadzenie systemu kaucyjnego

- Jako Kaufland stosujemy się do obowiązujących nas przepisów prawa i śledzimy wszelkie zmiany legislacyjne dotyczące naszej działalności - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jerzy Piątek, Dział Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Przedstawiciele sektora handlowego w Polsce już od dłuższego czasu przygotowują się infrastrukturalnie i procesowo do wejścia w życie ustawy wprowadzającej powszechny system kaucyjny, o której wprowadzeniu komunikowano już w 2021 roku - tłumaczy.

- Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy jest oczekiwaną przez wszystkich uczestników rynku konsekwencją dotychczasowego procesu administracyjnego. Zaproponowany kształt regulacji stanowi swoistą adaptację przepisów unijnych do polskich realiów i w swoich założenia wpisuje się w politykę środowiskową Kaufland - mówi Jerzy Piątek.

- Z tego względu popieramy wprowadzenie systemu kaucyjnego i postrzegamy go jako ważny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego, który przyczyni się do redukcji ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia zanieczyszczenia polskich miast oraz ograniczenia śladu węglowego - tłumaczy.

System kaucyjny to realne wyzwanie dla uczestników rynku

- Określone w ustawie cele w zakresie odzysku plastiku oraz jego ponownego wykorzystania w produkcji opakowań stanowią realne wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku - dodaje.

- Ich realizacja jest jednak określona w szerszych ramach czasowych i zależy nie tylko od jednostek handlowych, ale także producentów i nabywców. Każda zmiana jest pewnym procesem edukacyjnym, którego efekty są dostrzegalne w dłuższej perspektywie czasowej - tłumaczy.

- Doświadczenia krajów sąsiednich, w których system kaucyjny został już wdrożony, wyraźnie pokazują, że najszybciej do zmian adaptują się konsumenci - podsumowuje Jerzy Piątek, Dział Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland posiada w Europie ponad 1450 sklepów

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

