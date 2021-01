Kaufland organizuje zajęcia online dla dzieci pracowników

Zaplanowanie dla dzieci ciekawych atrakcji, szczególnie w warunkach domowych, to zadanie wymagające zaangażowania i czasu, którego opiekunom, szczególnie w obecnej sytuacji, może zabraknąć. Badania pokazują, że w czasie pandemii jest to istotny problem dla 12% rodziców1. Kaufland wyciąga pomocną dłoń w kierunku swoich pracowników. Sieć we współpracy z firmą edukacyjną Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy Bajka Pana Kleksa zorganizowała bezpłatne, pięciodniowe zajęcia online dla dzieci w czasie ferii.

Projekt „E-ferie zimowe z Panem Kleksem” ruszył 11 stycznia i potrwa do 15 stycznia. Codziennie w godzinach od 9:00 do 13:00 doświadczeni animatorzy i zawodowi popularyzatorzy prowadzą angażujące zajęcia interaktywne poprzez transmisje na YouTube. Dzięki autorskim animacjom z bajkowymi postaciami, zajęciom ruchowym, warsztatom wokalnym, teatralno-aktorskim i naukowym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania, kształtować osobowość i dobrze się przy tym bawić.

Projekt edukacyjny przygotowany przez Kaufland oraz firmę edukacyjną Bajka Pana Kleksa jest skierowany do wszystkich pracowników sieci. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie nie muszą martwić się organizacją czasu wolnego dzieci w czasie ferii zimowych, a same pociechy mogą spędzić czas w ciekawy i kreatywny sposób.