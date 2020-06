Kaufland otwiera 11. sklep w tym roku

Sklep przy ulicy Diamentowej to już 11. obiekt sieci, który zostanie otwarty w tym roku. Obok dotychczas funkcjonującego marketu przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz otwartego w połowie maja sklepu przy ul. Orkana będzie to zarazem trzeci Kaufland w Lublinie.

Obiekt przy ul. Diamentowej wyposażono w energooszczędne oświetlenie LED, wykorzystano w nim również system odzysku ciepła odpadowego, który pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla. Ponadto klienci będą mogli skorzystać z butelkomatu, gdzie można oddać zużyte szklane butelki i w zamian otrzymać bon.

Sklep przy ul. Diamentowej będzie czynny od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe od godz. 6:00 do 23:00.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Asortyment sieci Kaufland liczy w zależności od marketu od 15 000 do 21 000 produktów.