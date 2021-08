Kaufland otwiera 228. sklep w Polsce

12 sierpnia Kaufland otwiera sklep w Szczecinie przy ulicy Floriana Krygiera 7. Nowo otwarty market będzie trzecim obiektem sieci w stolicy województwa zachodniopomorskiego i 228. sklepem Polsce.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 11-08-2021, 13:23

Kaufland z trzecim sklepem w Szczecinie, fot. materiały prasowe

Kaufland z nowoczesnymi rozwiązaniami

W sklepie Kaufland przy ulicy Floriana Krygiera zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań, między innymi ekrany cyfrowe digital signage, na których będą wyświetlane aktualne promocje oraz inne informacje dla klientów. W hali sprzedaży pojawiły się również kasy samoobsługowe, elektroniczne panele dla klientów pełniące funkcję między innymi czytników cen, szafki depozytowe dla kupujących, a także butelkomat dla osób zwracających kaucjonowane butelki.

Sklepowe alejki zostały oznaczone w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić klientom znalezienie ich ulubionych produktów spożywczych − wszystko dzięki zastosowaniu kolorystyki spójnej z tą, która jest znana z gazetek promocyjnych sieci.

Wędzarnia i lada obsługowa

Osoby poszukające produktów dedykowanych świadomej diecie, w tym artykułów wegańskich i wegetariańskich, bez glutenu czy z niską zawartością cukru, mogą je łatwo znaleźć w specjalnie oznaczonej Strefie Świadomego Odżywiania. W sklepie znajduje się również wędzarnia, dzięki której można nabyć produkty wędzone na miejscu, a także lada obsługowa, która poza standardowym asortymentem mięsa, serów, wędlin i przekąsek obejmuje także świeże ryby. Na terenie marketu znajduje się również mały pasaż handlowy, w którym klienci znajdą optyka, salonik prasowy, sklep mięsny, piekarnię-cukiernię z kącikiem kawiarnianym oraz bankomat.

W markecie znajdują się też toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także specjalne pokoje dla rodziców z dziećmi wyposażone między innymi w przewijaki. Już niedługo klienci sklepu przy ulicy Krygiera będą mogli również nadać lub odebrać przesyłkę pocztową – dzięki współpracy z DHL Parcel oraz Pointpack.

Na parkingu dla klientów dostępne są wygodne miejsca parkingowe dla rodzin z dziećmi oraz miejsca dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające auta elektryczne już wkrótce będą mogły skorzystać z ładowarki do e-samochodów. Nowo otwarty market będzie 228 sklepem sieci Kaufland w Polsce, a trzecim marketem w Szczecinie – obok sklepu Kaufland przy ulicy Andrzeja Struga 29 oraz przy ulicy Ofiar Oświęcimia 14B. Sklep przy ul. Krygiera 7 będzie otwarty dla klientów od poniedziałku do soboty w godz. 6-23 oraz w niedziele handlowe w godz. 7-21.