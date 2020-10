Kaufland otwiera swój pierwszy sklep w Katowicach

Klienci katowickiego marketu będą mogli wybierać spośród kilkunastu tysięcy produktów, w tym m.in. owoców i warzyw, mięsa i wędlin, serów czy produktów mlecznych. Wybrany asortyment będzie dostępny także przy ladzie z obsługą, gdzie będzie można skorzystać z fachowej porady personelu. Oferta sklepu Kaufland poza produktami spożywczymi obejmuje także produkty higieniczne, artykuły gospodarstwa domowego czy tekstylia.

Zmotoryzowani klienci marketu będą mogli skorzystać z wygodnego parkingu na ok. 150 miejsc, a w samym sklepie z licznych usług i udogodnień. Obiekt wyposażono m.in. w kasy samoobsługowe. W sklepie będzie można także odbierać i nadawać przesyłki DHL Parcel. Znajdziemy w nim również butelkomat, do którego klienci będą mogli oddawać kaucjowane butelki i w ten sposób otrzymać bon do wykorzystania w sieci Kaufland. Podczas wizyty w sklepie będzie można także korzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi.

Mieszkańców Katowic z pewnością ucieszy możliwość zakupów online z dostawą do domu. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach od 8:00 do 23:00. By zrobić zakupy w ten sposób, należy skorzystać z serwisu everli.pl lub aplikacji mobilnej Everli, dostępnej w Google Play oraz App Store. Po wejściu na platformę z dostępnych opcji wystarczy wybrać sklep Kaufland, by zamawiać produkty z dostawą do domu.

Sklep przy ul. Brynowskiej w Katowicach będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 do godz. 23:00.

