Kaufland otworzy sklep w warszawskim Forcie Wola

Mayland przyspiesza prace nad komercjalizacją Fortu Wola przed planowanym na 2022 r. otwarciem zmodernizowanego centrum handlowego. Głównym operatorem spożywczym obiektu zostanie Kaufland.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 18-10-2021, 12:06

Kaufland otworzy sklep w warszawskim Forcie Wola, fot. materiały prasowe

Kaufland w Forcie Wola

Mayland – deweloper i zarządca dużych obiektów handlowych w Polsce przyspiesza prace nad komercjalizacją Fortu Wola przed planowanym na 2022 r. otwarciem zmodernizowanego centrum handlowego. Głównym operatorem spożywczym obiektu zostanie Kaufland, który na powierzchni handlowej wynoszącej ponad 3 tys. m2, zapewni klientom centrum dostęp do kilkunastu tysięcy produktów spożywczych oraz artykułów codziennego użytku. To pierwszy obiekt tej marki w galeriach zarządzanych przez Mayland Real Estate. Sklep Kauflandu w Forcie Wola będzie 8 obiektem sieci w Warszawie.

- W komercjalizacji Fortu Wola mocny nacisk kładziemy na segment produktów spożywczych. Kaufland świetnie wpisuje się nie tylko w te oczekiwania, ale również w realizowaną przez nas w Forcie Wola filozofię convenience. Wielkość sklepu jest idealna dla „Nowego Fortu Wola”, pozwoli nam na zagospodarowanie pozostałej powierzchni na inne branże jak np. wyposażenie domu, sport rozrywka. Dodatkowo stale powiększający się cachment, zamknięcie konkurencyjnych obiektów na ul. Połczyńskiej pomaga naszej inwestycji – mówi Grzegorz Latała, dyrektor ds. komercjalizacji i członek zarządu Mayland Real Estate, dewelopera będącego właścicielem obiektu.

Otwarcie Fortu Wola w 2022 roku

Obecnie w Nowym Forcie Wola trwają intensywne prace modernizacyjne związane z przekształceniem istniejącego centrum handlowego I generacji w wygodne miejsce codziennych zakupów. Właściciel obiektu – firma Mayland Real Estate zakłada, że będzie to centrum przede wszystkim dla klientów z najbliższej okolicy, co jest związane z bardzo dużym potencjałem centrum w tzw. „strefie 5 minut”. Otwarcie inwestycji planowane jest w 2022 roku.

- Podczas prac związanych z modernizacją i komercjalizacją obiektu szczególny nacisk kładziemy na najnowsze trendy w branży. Dużo uwagi poświęcamy komfortowi kupujących, a oferta handlowa ma być silnie reprezentowana oprócz artykułów spożywczych przez segmenty artykułów gospodarstwa domowego, usług i fashion. Zajmą one ponad 60 proc. z 23 tys. m2 GLA naszego obiektu – dodaje Grzegorz Latała.

Klienci wracają do galerii handlowych

Według danych PRCH Daily Footfall Index, w czerwcu galerie handlowe odwiedziło o 5 proc. klientów więcej niż w maju, co daje najlepszy wynik odwiedzalności od początku roku. W czerwcu wyniosła ona 81 proc. w porównaniu z danymi za czerwiec 2019 roku. Jednocześnie było to 112 proc. wyniku zanotowanego w analogicznym okresie roku 2020. Dane mogą sugerować, że następuje szybki powrót klientów do stacjonarnych zakupów, co powinno się przełożyć na stabilizację sytuacji w całej branży. Jak podkreślają specjaliści – średniej wielkości centra handlowe, a takim będzie Nowy Fort Wola, mają obecnie znacznie większy potencjał w porównaniu z dużymi obiektami, które najmocniej ucierpiały podczas pandemii.