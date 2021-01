Kaufland otworzył kolejną stację ładowania pojazdów elektrycznych

Sieć Kaufland na początku stycznia, przy współpracy z GreenWay, otworzyła kolejną stację do ładowania pojazdów elektrycznych w Łodzi. Kaufland rozwija projekt stacji ładowania aut elektrycznych, otwierając zarówno stacje własne, jak i te we współpracy z partnerami. Jeszcze w tym roku planowane są kolejne otwarcia stacji GreenWay m.in. we Wrocławiu, Rzeszowie, Elblągu oraz Warszawie.