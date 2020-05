Kaufland podpisał porozumienie United Nations Global Compact na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Przystępując do inicjatywy Narodów Zjednoczonych, Kaufland deklaruje, że zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju ma dla firmy znaczenie strategiczne.

– Godzenie interesów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych jest fundamentalną zasadą naszego przedsiębiorstwa. Podpisanie najważniejszego i największego na świecie porozumienia na rzecz odpowiedzialnego biznesu dowodzi tego po raz kolejny – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

– Działanie Kaufland w duchu zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie m.in. w kwestiach pracowniczych − np. w ponadprzeciętnym wynagrodzeniu, a także w wymaganiach sieci względem partnerów biznesowych. Sieć zobowiązuje ich do przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka oraz angażuje się na rzecz uczciwych i godziwych płac w globalnym łańcuchu dostaw, z czego korzystają zarówno producenci rolni na rynkach wschodzących, jak i w krajach rozwijających się. Ponadto dzięki efektywnie zarządzanym obszarem compliance zdefiniowane są także jasne zasady postępowania pod względem prawnym i etycznym nie tylko dla partnerów biznesowych, ale także pracowników i menadżerów – informuje Kaufland.

Kaufland działa szczególnie aktywnie na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Sieć rozwija odpowiedzialny i przyjazny środowisku łańcuch wartości w sektorze handlu detalicznego, m.in. poprzez konsekwentne rozszerzanie asortymentu o zrównoważone produkty, które wyróżniają się wysokimi standardami produkcji potwierdzonymi przez uznane certyfikaty.

Ważnym element ochrony środowiska i zasobów naturalnych jest ciągły rozwój działań Kauflandu związanych z ograniczeniem użycia plastiku. Wpisują się one w obejmująca całą Grupę Schwarz strategię REset Plastic, której celem jest redukcja zużycia tworzyw sztucznych o 20% do 2025 r. i sprawienie, aby 100% opakowań marek własnych w jak największym stopniu nadawało się do recyklingu.

