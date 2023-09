Kaufland podpowiada jak nie marnować żywności w kolejnej odsłonie kampanii edukacyjnej „Marnowanie? Nie mam w planie!”







Marnowanie żywności ze względu na swój negatywny wpływ na środowisko, straty ekonomiczne, a także zestawienie z globalnym problemem głodu i niedożywienia pozostaje jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Szacuje się, że kraje członkowskie Unii Europejskiej marnują średnio 153 mln ton żywności rocznie – łącznie o ponad 15 mln ton więcej niż tej, którą importują. Zjawisko jest powszechne również w Polsce. Aby skutecznie ograniczać jego skalę, konieczne są konsekwentne działania edukacyjne. Sieć Kaufland prezentuje niezmienne zaangażowanie w tym obszarze, realizując kolejną odsłonę kampanii pod hasłem „Marnowanie? Nie mam w planie!”.

Ograniczenie marnowania żywności to jeden z 17 priorytetowych celów ONZ, ale także podstawowy element strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland. Firma podejmuje wiele działań, aby zapobiegać stratom produktów spożywczych.

W sklepach funkcjonuje zautomatyzowany system gospodarki towarowej, który pozwala oszacować ilość towaru do zapotrzebowania danego marketu. Sieć optymalizuje także swoje procesy logistyczne – w ostatnim czasie w jednym z magazynów wprowadziła specjalne jednostki paletowe tzw. Kaufland Klapp-Palette, które zapobiegają uszkodzeniom towaru. W piekarniach na krótko przed zamknięciem sklepu wypiekane są wyłącznie artykuły podstawowe i promocyjne. Pracownicy kontrolują też daty minimalnej trwałości i terminy przydatności do spożycia produktów – w przypadku ich zbliżającego się upływu ceny artykułów zostają obniżone. Aby zwrócić uwagę klientów na te wciąż dobre, a dodatkowo korzystne cenowo produkty, Kaufland wprowadził w ostatnich miesiącach do wszystkich sklepów specjalne zielone pudełka z napisem „Marnowanie? Nie mam w planie!”. Można je znaleźć na dziale owoce/warzywa, piekarnia, w strefie samoobsługowej (mięso, nabiał, mrożonki) oraz w okolicy kas.

Produkty, których nie można już sprzedać, ale wciąż nadają się do spożycia, Kaufland przekazuje potrzebującym za pośrednictwem Banków Żywności, Caritas Polska oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. W ostatnim czasie sieć nawiązała także współpracę z biogazowniami, którym przekazuje niewykorzystane produkty świeże. W ten sposób wspiera produkcję ekologicznego paliwa.

Kaufland realizuje również szerokie spektrum działań edukacyjnych, propagując rozwiązania mające na celu przybliżenie klientom prostych patentów, dzięki którym można ograniczyć ilość marnowanej żywności. W kolejnej odsłonie kampanii „Marnowanie? Nie mam w planie!”, która rozpoczęła się 21 września, sieć zwraca uwagę m.in. na dokładne planowanie zakupów zanim udamy się do sklepu. Narzędziem, które w tym pomoże, jest aplikacja Kaufland, gdzie można stworzyć listę produktów, a nawet podzielić się nią z najbliższymi. Jedną z głównych przyczyn marnowania żywności jest niezwracanie uwagi na różnicę pomiędzy „najlepiej spożyć przed” a „należy spożyć do”. Aby uświadamiać konsumentów w tym temacie, Kaufland przypomina o specjalnych oznaczeniach, które wprowadził na produktach marki własnej we współpracy z Too Good To Go. Infografiki „popatrz, powąchaj, posmakuj” zachęcają do sprawdzenia jakości produktu o przekroczonej dacie minimalnej trwałości zanim zdecydujemy się wyrzucić go do kosza. Te i inne kreacje przygotowane na potrzeby kampanii będą widoczne zarówno w marketach – na plakatach, wagach, ekranach digital signage, jak również w mediach społecznościowych czy też na stronie internetowej. Opracowano również spot radiowy oraz materiał video, który będzie transmitowany na platformie VOD. Sieć zaprosiła do współpracy także influencerów.

Wzrost świadomości społecznej na temat problemu marnowania żywności to bardzo ważny cel, który staramy się wspierać. Aby skutecznie dotrzeć z poradami zero waste do konsumentów, w tegorocznej odsłonie naszej kampanii mocno wybrzmiewa aspekt ekonomiczny. Za zmarnowaną żywnością stoją bowiem milionowe straty związane zarówno z jej zakupem, jak i samą produkcją. W czasach, gdy konsumenci szukają oszczędności, w kampanii pod hasłem „Marnowanie? Nie mam w planie!” podkreślamy, że niemarnowanie to korzyść zarówno dla środowiska, jak i portfela – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

