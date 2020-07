Kaufland: ponad 3 tys. produktów z niższymi cenami

Już z końcem lutego 2020 r. Kaufland obniżył ceny wielu produktów w swoim asortymencie, tak aby klienci mogli z nich skorzystać jeszcze przed oficjalnym wejściem w życie ustawy zmieniającej stawki VAT. Obecnie, od 1 lipca br., klienci Kaufland mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty ponad 3000 artykułów w obniżonych cenach – od produktów dla dzieci, przez wyroby piekarniczo-cukiernicze, przekąski, po bakalie i przetwory.

Przykładowe ceny w Kaufland po zmianie w VAT od 1 lipca br.:

· Gerber Junior Herbatniki maślane 180g – 12,80 zł zamiast 14,99 zł

· Nestle Miśkopty 180g – 11,94 zł zamiast 13,99 zł

· Belvita Jagoda & Nasiona lnu lub Malina & Nasiona lnu 270g – 7,65 zł zamiast 8,99 zł

· C&W Tort czekoladowo-śmietankowy 1200g – 32,39 zł zamiast 37,99 zł

· Piernik brzozowski 300g – 6,79 zł zamiast 7,99 zł

· Muffiny Stracciatella K-Classic 4x90g – 5,95 zł zamiast 6,99 zł

· Ciastka maślane ringi K-Classic 400g – 8,49 zł zamiast 9,99 zł

· Knoppers Baton orzeszki ziemne 3x40g – 5,09 zł zamiast 5,99 zł

· Familijne Wafle śmietankowe lub kakaowe 450g – 4,25 zł zamiast 4,99 zł

· WW wafel klasyczny, Dark lub Peanut Butter 47g – 1,49 zł zamiast 1,79 zł

· 7Days Mini Rogaliki szampańskie, waniliowe lub czekoladowe 185g – 4,25 zł zamiast 4,99 zł

Pełna lista artykułów objętych obniżką cenową jest dostępna na stronie kaufland.pl.

