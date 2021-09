Kaufland pozbywa się mikroplastiku

Do końca 2021 roku Kaufland wyeliminuje mikroplastik i inne nieulegające biodegradacji syntetyczne polimery w recepturach artykułów drogeryjnych marek sieci.

Kaufland pozbywa się mikroplastiku, fot. PaulSat / Shutterstock.com

Kaufland eliminuje mikroplastik z artykułów drogeryjnych

Kaufland ogranicza zużycie tworzyw sztucznych nie tylko w opakowaniach marek własnych. Do końca 2021 roku detalista wyeliminuje mikroplastik i inne nieulegające biodegradacji syntetyczne polimery w recepturach artykułów drogeryjnych marek Kaufland. Klienci rozpoznają produkty z udoskonalonym składem dzięki specjalnemu oznaczeniu „receptura bez mikroplastiku”.

Nawet 5 gramów plastiku tygodniowo – taką ilość odpowiadającą jednej karcie kredytowej przyjmujemy do organizmu, jak wynika z badań przeprowadzonych na University of Newcastle w Australii. Mikroplastik nie jest obecny jedynie w jedzeniu czy ubraniach.

Maleńkie cząstki plastiku o średnicy mniejszej niż 5 mm występują powszechnie w składach kosmetyków, także tych kolorowych. Ich rozmiar sprawia, że z łatwością przedostają się do wód.

Raport „Kupuj odpowiedzialne” przedstawił niepokojące dane, z których wynika, iż około 30% mikroplastiku trafia do morza. Mając tę świadomość, Kaufland wziął pod lupę recepturę artykułów drogeryjnych marek własnych i podjął konkretne zobowiązanie z myślą o ochronie środowiska.

Kaufland zmienia receptury artykułów marek własnych

– W ramach strategii ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych REset Plastic analizujemy nie tylko opakowania, ale także skład naszych produktów. Naszym celem jest zmiana receptur artykułów marek własnych w segmencie kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, środków piorących i czyszczących, a także środków do pielęgnacji samochodów. Pracujemy nad tym, aby do końca 2021 r. wyeliminować mikroplastik i nieulegające biodegradacji syntetyczne polimery pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktów. Formuły wszystkich produktów bevola Baby do pielęgnacji ciała dziecka nie zawierają już mikroplastiku – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Aby wspierać świadome decyzje zakupowe, Kaufland oznacza produkty z udoskonalonym składem specjalnym logo „receptura bez mikroplastiku”. W ten sposób klienci mają pewność, że wybierają artykuły bardziej przyjazne dla środowiska.