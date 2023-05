Promowanie idei sprawiedliwego handlu, uwrażliwienie konsumentów na sytuację rolników w krajach rozwijających się oraz zwiększanie rozpoznawalności certyfikowanych produktów to główne cele kampanii Miesiąc Fairtrade, którą wspiera Kaufland. W trakcie kampanii, która potrwa do 12 czerwca, klienci sieci będą mogli wziąć udział w loterii paragonowej i wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Kaufland wspiera Miesiąc Fairtrade /mat.pras

Miesiąc Fairtrade

Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowiony przez ONZ, który wymaga ścisłej współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Ważnym aspektem w tym zakresie są akcje edukacyjne, których przykładem jest „Miesiąc Fairtrade” — cykliczna kampania pokazująca, że wytworzenie dóbr ma nie tylko aspekt ekonomiczny, ale także społeczny i środowiskowy.

„Miesiąc Fairtrade” to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, szczególnie w czasach, gdy cena staje się zasadniczym czynnikiem wyboru, a kwestie związane z pochodzeniem czy sposobem produkcji artykułów schodzą na dalszy plan. W sieci Kaufland sukcesywnie rozwijamy ofertę produktów wytworzonych w sposób zrównoważony, także w segmencie marek własnych. Przyłączając się do kampanii organizowanej przez Fairtrade, chcemy zachęcić naszych klientów do bardziej świadomych zakupów, a loteria paragonowa stanowi dodatkową zachętę do wyboru zrównoważonych produktów – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Loteria Kaufland

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy zakupić w sklepach Kaufland dowolny produkt z certyfikatem Fairtrade. W sklepach sieci dostępnych jest wiele artykułów marek własnych – K-Classic, K-Bio oraz K-Favourites posiadających ten znak. Paragon należy zarejestrować na stronie organizacji Fairtrade.org.pl i… czekać na losowanie.

Do wygrania atrakcyjne nagrody: ekspresy do kawy, zestaw kaw oraz produkty ze znakiem Fairtrade, w tym produkty marek Kaufland. Ważne, aby zachować oryginalny paragon oraz zrobić zdjęcie z widocznym znakiem Fairtrade. W przypadku wygranej organizator loterii poprosi zwycięzcę o przesłanie zdjęcia oraz skanu paragonu, który został zgłoszony do konkursu.

Tegoroczna kampania, prowadzona pod hasłem „Dla ludzi, dla planety”, potrwa do 12 czerwca.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl