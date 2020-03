Kaufland przejmuje Tesco w Ostrołęce. To 220. sklep sieci

Kaufland Polska kontynuuje dynamiczną ekspansję. W tym roku zostało otwartych już 6 marketów. Trzy z nich w największych miastach Polski: w Warszawie, Krakowie i Gdańsku to lokalizacje, w których dotychczas mieściło się Tesco. Pozostałe trzy − zupełnie nowe obiekty − z końcem lutego pojawiły się w Częstochowie, Piastowie i Zawierciu. Sklep, który został otwarty 19 marca w Ostrołęce, to już 220. market sieci Kaufland w Polsce.

Nowy sklep, który jeszcze do niedawna funkcjonował pod szyldem Tesco, został dostosowany do konceptu znanego z innych sklepów Kaufland. Aby jak najlepiej zatroszczyć się o komfort klientów, wystrój sklepu utrzymany jest w jasnej, minimalistycznej kolorystyce. Sieć zadbała też o to, aby nawigacja po markecie była intuicyjna – poszczególne kategorie produktów znajdują się w alejkach oznaczonych specjalnymi kolorami, spójnymi z tymi, które znajdują się w gazetkach promocyjnych Kaufland.

Sklep wyposażono w nowoczesne ekrany Digital Signage, na których są wyświetlane aktualne oferty i informacje dotyczące produktów. W markecie zainstalowano nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED oraz sieć Wi-Fi, z której mogą bezpłatnie korzystać osoby robiące zakupy w markecie. Na zmotoryzowanych czeka parking, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi.

Klienci nowego marketu Kaufland już od dnia otwarcia mogą korzystać z bogatej oferty artykułów: świeżych owoców i warzyw, mięsa, pieczywa, artykułów przemysłowych, marek własnych i marek z segmentu premium. Sieć przygotowała również specjalne promocje związane z otwarciem, jednak tym razem ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z degustacji.

Decyzja wpisuje się w działania podjęte przez Kaufland – wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności ma zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo klientom oraz pracownikom sieci. Personel sklepów Kaufland został poinformowany, jak powinien postępować na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy oraz na bieżąco otrzymuje informacje o aktualnej sytuacji. W sklepach zintensyfikowano regularne działania dotyczące czystości i dezynfekcji, stanowiska kasowe wyposażono w dozowniki ze środkiem do dezynfekcji, sieć zachęca również klientów do płatności zbliżeniowych. Tymczasowo zawieszona została możliwość sprzedaży produktów garmażeryjnych do pojemników własnych klientów oraz wstrzymano wszelkie degustacje promocyjne.

Personel obsługujący ladę z produktami świeżymi dostał zalecenie, aby wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w rękawiczkach oraz korzystać z jednorazowych fartuchów. Ponadto, za pomocą umieszczonych w sklepach plakatów oraz komunikatów radiowych sieć przypomina klientom oczekującym w kolejce o zachowaniu bezpiecznej odległości, z kolei kolorowe taśmy wyznaczają specjalne strefy w rejonie kas oraz lady obsługowej, co pozwala zachować bezpieczeństwo i odpowiedni odstęp pomiędzy klientami.

Market jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-22:00 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8:00-21:00.

