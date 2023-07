Handel

Kaufland przewiduje wzrost znaczenia marek własnych i będzie je promował

Autor: opr. RW

Data: 04-07-2023, 08:21

Z przeprowadzonych przez GFK Polonia badań wynika, że niemal 13,5 miliona rodzimych gospodarstw domowych sięga po produkty wytworzone przez marki własne retailerów. Wszystko wskazuje na to, że inflacja przyczyni się do zwiększenia udziałów rynkowych tego segmentu produktów. Rosnące zainteresowanie artykułami marek własnych zmotywowało Kaufland do przeprowadzenia kampanii przybliżającej portfolio tego rodzaju produktów.

Kaufland przewiduje wzrost znaczenia marek własnych i będzie je promował /fot. Kaufland