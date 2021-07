Kaufland przyjął 70 praktykantów

Firma Kaufland nie zrezygnowała z organizowanego regularnie wakacyjnego programu, a dodatkowo poszerzyła grupę zaproszonych do współpracy praktykantów.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 22-07-2021, 14:13

Kaufland przyjął 70 praktykantów, fot. materiały prasowe

W przypadku wielu organizacji globalny kryzys gospodarczy nie tylko zahamował procesy rekrutacyjne, ale także zmniejszył liczbę ofert skierowanych do studentów i absolwentów.

Zaledwie 12% firm planuje tego lata przyjąć pracowników na staże czy praktyki.

Wyjątkowo duża liczba aplikacji do tegorocznego programu letnich praktyk potwierdza, że nawet w okresie pandemii młodzi ludzie aktywnie szukają miejsca, w którym postawią pierwsze kroki na swojej zawodowej ścieżce. Sieć Kaufland przyjęła w tym roku aż 70 młodych osób, które w okresie od lipca do września odbędą praktykę w wielu działach w centrali firmy we Wrocławiu, centrach logistycznych i w sklepach w całym kraju.

Kaufland zapewnia pensję w wysokości 2900 zł brutto

– Badania pokazują, że dla studentów odbywających praktyki czy staże najistotniejsze są: rozwijające zadania, wynagrodzenie, a także możliwość kontynuowania kariery w danej organizacji[3]. Czas spędzony w naszej firmie pod okiem doświadczonych specjalistów z pewnością zaowocuje zdobyciem wielu umiejętności oraz pożądanych w branży kompetencji. To jednocześnie okazja do nawiązania kontaktów biznesowych w międzynarodowej sieci handlowej, a nawet szansa na stałe zatrudnienie, na które mogą liczyć wyróżniający się praktykanci. Za poświęcony czas i zaangażowanie w pracę, bez względu na formę zatrudnienia, należy się adekwatne wynagrodzenie, dlatego uczestnicy naszego programu otrzymają pensję w wysokości 2900 złotych brutto miesięcznie – mówi Małgorzata Ławnik, Dyrektor Personalny Kaufland Polska.

Ponad 30% młodych Polaków za dobrego pracodawcę uznaje firmę, która regularnie wspiera uczelnie wyższe oraz organizacje studenckie. Kaufland współpracuje m.in. z AIESEC Polska, NZS Polska czy też Zrzeszeniem Studentów Polskich, a także nawiązuje liczne partnerstwa z lokalnymi biurami karier na wyższych uczelniach.

Konsekwentne budowanie wizerunku pracodawcy godnego zaufania przynosi efekty. Blisko 10% tegorocznych uczestników programu wakacyjnego to przedstawiciele organizacji studenckich należących do grona partnerów firmy Kaufland. Jedną z praktykantek jest Joanna Piórkowska, która wybrała praktykę w Dziale Relacji Pracowniczych.

Z raportu opublikowanego przez firmę SW Research wynika, że ponad 60% studentów szukało w czasie pandemii stażu lub praktyk. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że warto zdobywać doświadczenie zawodowe jeszcze na etapie nauki. Letnie programy praktyk to inwestycja w przyszłą karierę, która już na starcie może nabrać zawrotnego tempa.