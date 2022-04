Kaufland redukuje ślad węglowy i przechodzi na zieloną energię

Kaufland podpisał umowę z dostawcami, którzy zaopatrzą sieć w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Detalista planuje także inwestycje w kolejne instalacje fotowoltaiczne.

Autor: oprac. JS

Data: 27-04-2022, 09:48

Kaufland podpisał umowę z dostawcami, którzy zaopatrzą sieć w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł /fot. materiały prasowe

Sieć nawiązała współpracę z dostawcami na pokrycie wolumenu energii zużywanej we wszystkich placówkach, tj. centrali, sklepach oraz centrach dystrybucyjnych w 100% zieloną energię. Oprócz tego firma ma w planach kolejne instalacje fotowoltaiczne. Pierwszą z nich zastosowano na dachu sklepu przy ul. Długosza we Wrocławiu, co pozwala sieci zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.

Poza przejściem w 100% na zieloną energię Kaufland będzie konsekwentnie pracować nad realizacją kolejnych celów klimatycznych wyznaczonych zgodnie z metodologią SBTi, które pozwolą sieci uniknąć, zredukować lub skompensować emisje powstałe w ramach działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.