Kaufland redukuje swój wpływ na środowisko i wprowadza nowy asortyment

Zmiany klimatu są ważnym tematem nie tylko na arenie politycznej. Również firmy wyznaczają konkretne cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Kaufland zobowiązał się, że do 2030 roku zredukuje emisje powstałe wskutek działalności operacyjnej o 80% w porównaniu do 2019 roku we wszystkich krajach, w których obecna jest sieć.

Autor: AK

Data: 22-02-2022, 16:02

Kaufland wprowadza do sprzedaży nowe produkty przyjazne dla klimatu/ fot. Kaufland.pl

- Jako firma świadoma swojej odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska opracowaliśmy strategię, która polega na ograniczaniu nie tylko emisji powstałej w wyniku działalności przedsiębiorstwa, ale również tej na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw. Dążymy do neutralizowania szkodliwych czynników produkcyjnych, rozwijając ofertę zrównoważonych produktów. Każdego dnia dokładnie analizujemy nasze działania i zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną w pierwszej kolejności dążymy do niegenerowania i ograniczania emisji dwutlenku węgla, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, do kompensowania śladu węglowego – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej z Kaufland Polska.

Kaufland sukcesywnie rozszerza swoją ofertę o produkty neutralne dla klimatu. Są to produkty, których ślad węglowy został dokładnie zmierzony a emisje, których nie można uniknąć, są kompensowane przez zaangażowanie sieci w certyfikowane projekty ochrony klimatu. Do produktów roślinnych marki K-take it veggie oraz toreb zakupowych dołączyły drewniane zabawki marki Kidland. W kontekście tych produktów Kaufland wspiera m.in. Projekt Brazil Nut Rainforest Community, którego celem jest ochrona lasów oraz naturalnych warunków życia dla zagrożonych gatunków zwierząt i roślin w Peru. Zabawki Kidland i ich opakowania posiadają certyfikat FSC®, który potwierdza, że drewno wykorzystane do ich produkcji pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób.

W ofercie sieci Kaufland od 24 lutego ponownie pojawią się tekstylia barwione metodą dope-dyed marki Oyanda. W technologii dope-dyed proces barwienia jest zintegrowany z procesem przędzenia, co umożliwia lepszą kontrolę stosowania środków chemicznych. W porównaniu z konwencjonalną produkcją tekstyliów metoda dope-dyed pozwala także ograniczyć zużycie wody oraz emisję dwutlenku węgla.