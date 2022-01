Kaufland rekrutuje do programu stażowego

Studenci zasilą szeregi firmy Kaufland. Sieć rekrutuje kolejne osoby do programu stażowego Absolwent

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 31-01-2022, 13:33

Kaufland rekrutuje do programu stażowego, fot. shutterstock

Kaufland z programem stażowym dla studentów

Blisko 40% młodych Polaków wskazuje brak doświadczenia jako największe wyzwanie dla osób, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Firma Kaufland jest świadoma trudności, z jakimi zmagają się studenci oraz absolwenci rozpoczynający swoją karierę zawodową i po raz kolejny uruchamia dla nich program stażowy Absolwent. W tegorocznej edycji sieć planuje przyjąć rekordową liczbę kandydatów, którym zaoferuje wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto, pakiet benefitów, a także szansę rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia. Nabór trwa do 15 lutego.

Program stażowy Absolwent skierowany jest do studentów ostatnich lat wszystkich kierunków studiów, a także absolwentów z krótkim stażem na rynku pracy. Sieć Kaufland wykazuje otwartość na kandydatów bez doświadczenia zawodowego, priorytetowo traktując nastawienie na rozwój, a także realne zainteresowanie branżą handlu detalicznego.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Według badań rynkowych niespełna połowa kandydatów deklaruje, że przy wyborze potencjalnego pracodawcy kluczową rolę odgrywa indywidualny plan rozwoju, co potwierdza, że młodzi ludzie myślą o swojej karierze perspektywicznie. Częstą barierą na starcie okazuje się jednak brak doświadczenia. Wierzymy, że kluczem do efektywnej nauki jest zaangażowanie wynikające z pasji, dlatego przy rekrutacji do programu Absolwent nie doświadczenie, a motywacja odgrywa dla nas kluczową rolę. Uczestnicy stażu, którzy w ciągu 12 miesięcy pracy zaprezentują się najlepiej, z pewnością będą mogli związać się z naszą firmą na dłużej – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Kaufland: Oferujemy stabilność zatrudnienia

Podczas rocznego stażu uczestnicy programu mogą liczyć na umowę o pracę, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł brutto, a także szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych. Program otwiera jednocześnie drzwi do międzynarodowej kariery. Wyróżniający się stażyści otrzymają szansę dalszego rozwoju w firmie Kaufland Polska, a także w każdym z ośmiu europejskich krajów, w których obecna jest sieć.

Sieć poszukuje stażystów zarówno do pracy we wrocławskiej centrali, jak i do sprzedaży operacyjnej w całej Polsce. Na kandydatów czekają stanowiska w Departamencie Zakupu, Pionie Budowy, Ekspansji, Nieruchomości i Zaopatrzenia, Dziale Kreacji, a także w 231 sklepach. Wielu ekspertów zatrudnionych w firmie rozpoczęło swoją przygodę od programu stażowego, po którym ich kariera nabrała tempa.

Proces rekrutacyjny zakończy się 15 lutego. Wybrani kandydaci rozpoczną pracę w strukturach Kaufland od 1 kwietnia.