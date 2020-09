Kaufland rozpoczął sprzedaż internetową we współpracy z Everli

Na przełomie maja i czerwca br. Kaufland wprowadził w czternastu sklepach usługę Click&Collect, która umożliwia zdalną rezerwację produktów, a następnie ich odbiór bezpośrednio w markecie. Teraz sieć poszła o krok dalej. Dzięki współpracy z Everli klienci Kauflandu będą mogli zrobić niezbędne zakupy bez wychodzenia z domu.

- Dzięki współpracy z Everli nasi klienci będą mogli kupić ulubione produkty bez wychodzenia z domu. Wierzymy, że rozwiązanie to, które cechuje szybkość, wygoda i bezpieczeństwo, spotka się z z ich zainteresowaniem. Na początek nową usługą będą mogli cieszyć się klienci z Wrocławia, jednak nie wykluczamy, że pojawi się w kolejnych miastach – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

W asortymencie obejmującym ponad 4000 produktów klienci znajdą artykuły suche, świeże, takie jak owoce i warzywa, pieczywo, produkty z lady, a nawet artykuły mrożone, które będą dostarczane w specjalnych torbach utrzymujących temperaturę. Oprócz tego dostępne będą także m.in. produkty do codziennej higieny, kosmetyki, karma dla zwierząt czy pieluchy. W związku z uruchomieniem nowego rozwiązania Kaufland i Everli przygotowały specjalną niespodziankę – na klientów, którzy dokonają 1000 pierwszych zamówień, czeka darmowa dostawa.

- Bardzo się cieszymy, że sieć sklepów Kaufland dołączyła do grona naszych partnerów. Cały czas intensywnie pracujemy nad udoskonaleniem usługi Everli, a jednym z najważniejszych dla nas priorytetów jest zapewnienie klientom jak najszerszego wyboru sklepów, w których mogą robić zakupy za naszym pośrednictwem. Partnerska współpraca z siecią Kaufland jest jednym z kroków milowych w tym kierunku – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Dyrektor Zarządzająca Everli w Polsce.

Kaufland to sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. Należy do dużych przedsiębiorstw handlowych Europy z branży nowoczesnych sklepów wielkopowierzchniowych. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1300 sklepów i zatrudnia ok. 130 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 224 markety i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych on-line. Użytkownicy Everli mogą dokonywać zdalnych zakupów w swoich ulubionych sklepach, wybierać produkty z ich różnorodnej oferty oraz korzystać z licznych promocji. Dodatkowym atutem jest realizacja zamówienia na określoną godzinę, tego samego dnia, przez dedykowanego szopera, który odpowiada zarówno za zakupy, transport, jak i dostawę do domu. Usługa jest dostępna w 13 miastach Polski.