Kaufland rozszerza asortyment artykułów marki własnej bez GMO

- Do niedawna produkty z oznaczeniem „Wyprodukowano bez stosowania GMO” czy „Bez GMO” można było znaleźć przeważnie na półkach z droższą żywnością, dlatego sukcesywnie poszerzamy asortyment marek własnych Kauflandu o artykuły wytworzone w sposób zrównoważony, a do tego w przystępnej cenie, co jest istotne dla klientów, którzy przywiązują wagę zarówno do pochodzenia artykułów spożywczych, jak i wydatków związanych z ich zakupem – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland.

Kaufland oferuje teraz klientom własne produkty nabiałowe marek K-Classic oraz K-Stąd Takie Dobre! opatrzone biało-zielonym znakiem „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.

Oferta obejmuje m.in. różne rodzaje twarogu, mleko UHT, mleko świeże czy też sery żółte typu Salami, Morski, Gouda, Liliput. Oprócz nabiału w asortymencie marki Kauflandu K-Stąd Takie Dobre! konsumenci znaleźć mogą również mięso z kurczaka karmionego paszą bez GMO. Produkty mięsne tego typu są także dostępne w portfolio innej marki Kaufland K-Favourites. Tym samym sieć daje wyraźny sygnał, że w swojej działalności stawia na zrównoważoną produkcję żywności.

Wolny od GMO asortyment marek Kauflandu oraz innych marek będzie nadal rozszerzany m.in. o sery solankowe oraz wędzone, śmietankę, jak również o produkty BIO, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów.