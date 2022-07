Kaufland rozszerza ofertę świeżych ryb z certyfikatem MSC

Autor: opr. RW

Data: 26-07-2022, 18:38

Rozwój asortymentu o produkty zrównoważone oraz troska o dobrostan zwierząt to kluczowe elementy strategii odpowiedzialnego biznesu sieci Kaufland. Z tego powodu firma rozszerzyła liczbę marketów, w których klienci mają dostęp do świeżych ryb, jakie zostały pozyskane zgodnie z międzynarodowym Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Troska o środowisko

Kaufland już od wielu lat podejmuje szereg działań mających na celu ochronę ryb i ich siedlisk. Sieć nie sprzedaje gatunków zagrożonych wyginięciem oraz rozwija ofertę ryb pochodzących ze zrównoważonych połowów. Pierwsze produkty ze znakiem MSC pojawiły się w sklepach detalisty już w 2010 r. W roku ubiegłym Kaufland poszedł o krok dalej i jako pierwsza sieć handlowa w Polsce zaoferował klientom w wybranych sklepach posiadających ladę rybną świeże ryby pozyskane zgodnie z międzynarodowym Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa. W tym roku dotychczasowe lokalizacje, w których pojawiły się świeże ryby ze znakiem MSC, tj. sklepy w Krakowie (os. Kombatantów 16a i przy ul. Wielickiej 259), Warszawie (ul. Fieldorfa 41) oraz we Wrocławiu (ul. Legnicka 62a) po raz kolejny przeszły przez proces certyfikacji. Ponadto do listy tych marketów dołączyły dwie kolejne placówki – w Szczecinie przy ul. Krygiera 7 oraz w Lublinie przy ul. Orkana 4. W przyszłości sieć planuje wprowadzić do sprzedaży świeże ryby z certyfikatem MSC w kolejnych lokalizacjach, m.in. w Starachowicach.

Zdrowe i świadome wybory Polaków

Jak wynika z badań, aż 40% klientów obawia się, że ze względu na niewłaściwe podejście do ochrony zasobów morskich, w ciągu najbliższych lat z powierzchni Ziemi znikną gatunki, po które sięgają najczęściej. Dlatego ponad dwie trzecie kupujących deklaruje wprowadzenie zmian w wyborze ryb i owoców morza, stawiając na produkty bardziej przyjazne ochronie środowiska wodnego.

Na przestrzeni lat zauważamy, że wybory konsumentów są coraz bardziej świadome. Rozszerzając listę sklepów oferujących świeże ryby z certyfikatem MSC, wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i umożliwiamy zakup produktów, które nie tylko spełniają podstawowe potrzeby, ale także zostały pozyskane z dbałością o zasoby naturalne mórz i oceanów. Podchodząc do zakupów w ten sposób, wspólnie możemy zadbać o zachowanie bioróżnorodności środowisk wodnych – informuje Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Decyzja sieci Kaufland o ciągłym poszerzaniu oferty certyfikowanych ryb i owoców morza jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania polskich konsumentów, dotyczące zakupu produktów pochodzących z odpowiedzialnych, sprawdzonych źródeł. To także krok w stronę realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które stawiają przed nami ambitne zadania ograniczenia ubóstwa, ochrony środowiska i zapewnienia ogólnego dobrobytu dla wszystkich ludzi na świecie. Dzięki takim działaniom wspólnie możemy zapewnić, że zasoby mórz i oceanów pozostaną w dobrej kondycji także dla naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń – komentuje Anna Dębicka, Dyrektorka Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Obecnie certyfikat MSC można znaleźć na ponad 20 tysiącach produktów dostępnych na półkach sklepowych w ponad 100 krajach.