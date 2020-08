Kaufland rozwija ofertę dla wegetarian i wegan

Jeszcze w październiku 2019 r. milion Polaków deklarowało, że są weganami lub wegetarianami, a kolejne dwa miliony rozważały dołączenie do tej grupy w najbliższym czasie[1]. Tę zmianę mogły przyspieszyć wydarzenia ostatnich miesięcy. Wyniki badania MRW wskazują, że podczas izolacji co czwarty Polak kupował roślinne zamienniki mięsa. Jednocześnie ponad połowa badanych deklarowała chęć dalszego ograniczenia produktów mięsnych w swojej diecie.

- Oferta K-Take it veggie to dowód na to, że produkty roślinne mogą być różnorodne i smaczne. Nasza marka własna obejmuje m.in. wiele rodzajów tofu, aromatyczne pasty kanapkowe, wędliny czy nuggetsy. Asortyment K-take it veggie został właśnie rozbudowany o kolejne pozycje, dzięki czemu klienci będą mogli wybierać już spośród blisko 30 produktów tej marki – mówi Maja Szewczyk z Kaufland Polska.

Na półkach Kaufland zadebiutowały różne warianty napojów roślinnych K-Take it veggie – owsiany i ryżowy, a także dostępne w wariancie słodzonym i niesłodzonym napoje sojowy i migdałowy. Wkrótce w ofercie pojawią się również napoje owsiane K-Take it veggie o smaku czekoladowym oraz waniliowym.

Aby zapewnić klientom jak najszerszy wybór produktów wegetariańskich czy wegańskich, oprócz rozwoju marki własnej Kaufland współpracuje także z lokalnymi producentami, w tym Roślinną Magdą – polską firmą mleczarską o blisko trzydziestoletniej tradycji, która dostarcza do Kauflandu roślinne produkty marek VegUP BIO oraz Planton.

Wegański nabiał rośnie w siłę

Skład oparty na mleczku kokosowym, w 100% roślinna produkcja, a przy tym zachowanie wyjątkowego smaku produktów – to klucz do sukcesu firmy Roślinna MAGDA, wcześniej znanej jako Jogurty MAGDA.

- Produkty Planton i VegUp BIO to efekt połączenia miłości do dobrego smaku z wartościami, które są mi prywatnie bliskie. Sama nie jem mięsa, unikam nabiału i glutenu, dążę do budowania świadomości przewag diety wegańskiej, opartej na naturalnych i naprawdę smacznych produktach – mówi Magdalena Kubit, właściciel i Dyrektor Zarządzająca firmy Roślinna MAGDA.

Zawierające tylko naturalne cukry, pozbawione laktozy, glutenu, barwników i soi produkty Planton zdobyły wyróżnienie Dobra Marka 2019. Z równie dobrym odbiorem konsumentów spotkały się słodzone owocami jogurty VegUP BIO, dostępne m.in. w wersji jabłko-cynamon, mango oraz jagoda-porzeczka, marki, która może poszczycić się tytułem Odkrycia Roku. Asortyment dostępny jest obecnie na Słowacji, w Czechach, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Estonii oraz na Litwie. W Polsce produkty Planton i VegUP BIO są dostępne m.in. w sklepach Kaufland.

Współpraca z siecią Kaufland pozwala nam dotrzeć do tysięcy klientów w całej Polsce, a to niezwykle ważne dla naszej misji, jaką jest promowanie świadomego odżywiania, opartego na jakościowych produktach roślinnych. Coraz większe zainteresowanie konsumentów pozycjami wegańskimi pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku – podsumowuje Magdalena Kubit.