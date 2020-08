Kaufland rusza z modernizacją dziewięciu sklepów

W sierpniu Kaufland będzie przeprowadzać zmiany w dziewięciu obiektach. Pierwsze prace modernizacyjne rozpoczęły się 3 sierpnia w sklepach w Brzegu oraz Świdniku, a w kolejnych tygodniach obejmą markety w Jeleniej Górze, Ełku, Chorzowie, Szczecinie, Żorach, Bełchatowie i Kaliszu. Ich zakończenie przewidziano na początek grudnia br.

Zakres przebudowy został dopasowany indywidualnie do każdego obiektu. Plan zakłada m.in. zmianę wystroju marketów, w tym malowanie ścian oraz montaż oznaczeń grup towarowych, dzięki którym poruszanie się po sklepie jest bardziej intuicyjne.

Wymienione lub zmodernizowane zostaną także boksy kasowe, a w obiektach, w których dotychczas nie były dostępne, pojawią się kasy samoobsługowe. Obecnie rozwiązanie to funkcjonuje w ponad 70 sklepach sieci, do końca roku ma być dostępne w ok. 100 lokalizacjach. Ponadto asortyment zostanie dopasowany do potrzeb klientów, określonych na podstawie analizy ich dotychczasowych preferencji zakupowych. Klienci unowocześnionych marketów będą mogli skorzystać również z nowego standardu piekarni.

W wymienionych sklepach zostanie także przeprowadzona modernizacja toalet dla klientów, odświeżone zostaną również pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz strefa najemców. Ponadto w wybranych marketach zaplanowano wymianę urządzeń chłodniczych, a także wymianę urządzeń do przyjmowania butelek lub instalację butelkomatów tam, gdzie ich do tej pory nie było, a funkcjonowała jedynie tzw. kasa butelkowa. Na tym nie koniec proekologicznych zmian – w modernizowanych lokalizacjach Kaufland planuje instalację oświetlenia LED zarówno wewnątrz obiektów, jak i na parkingach.

Planowane daty najbliższych modernizacji sklepów Kaufland:

Brzeg, ul. Władysława Łokietka 24 A (początek modernizacji 03.08.2020 r.)

Świdnik, ul. Krępiecka 3 (początek modernizacji 03.08.2020 r.)

Ełk, ul. Targowa 30 (początek modernizacji 10.08.2020 r.)

Jelenia Góra, Aleja Jana Pawła II 24 (początek modernizacji 10.08.2020 r.)

Szczecin, ul. Struga 29 (początek modernizacji 17.08.2020 r.)

Żory, ul. Okrężna 2 (początek modernizacji 17.08.2020 r.)

Chorzów, ul. Tadeusza Kościuszki 9 (początek modernizacji 24.08.2020 r.)

Bełchatów, ul. Budryka 69 (początek modernizacji 24.08.2020 r.)

Kalisz, ul, Podmiejska 20 (początek modernizacji 24.08.2020 r.)

