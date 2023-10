Kapitan Złotówka to główny bohater jesiennej kampanii marketingowej sieci Kaufland, który pomaga klientom odnajdywać najlepsze oferty i promocje w sklepach. Częścią akcji pod hasłem „Gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie”, która rusza 5 października, jest również konkurs. Można w nim wygrać tak atrakcyjne nagrody jak sześć Fiatów 500 Hybrid, a także vouchery o wartości nawet 10 000 zł do wykorzystania podczas zakupów w sklepach Kaufland.

Kaufland rusza z nową kampanią. Będzie konkurs z nagrodami. fot. mat. pras.

Kaufland rusza z nową kampanią

Podczas kampanii „Gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie”, która potrwa do 15 listopada, klienci sklepów Kaufland mogą liczyć na wsparcie Kapitana Złotówki. Humorystyczny bohater kreacji reklamowych w czerwonym kostiumie, pelerynce i żółtych butach, który przypomina superbohatera z komiksów i filmów akcji, kocha oszczędzanie, chętnie rozdaje gratisowe produkty przy zakupie danego artykułu lub wielu sztuk i z dużym dystansem do siebie samego prezentuje klientom okazje do ograniczenia wydatków podczas zakupów. Dla zwiększenia zasięgu kampanii wśród poszczególnych grup odbiorców wykorzystano zróżnicowany miks kanałów mediowych. Spoty i kreacje będą widoczne zarówno w telewizji, kanałach digitalowych, mediach społecznościowych sieci, jak i materiałach POS w marketach.

Konkurs dla klientów i pracowników Kaufland

Częścią kampanii „Gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie” jest konkurs dla klientów z atrakcyjnymi nagrodami. Każdego tygodnia w trakcie akcji marketingowej do wygrania będzie Fiat 500 Hybrid — w sumie sześć samochodów, pięć voucherów do wykorzystania na zakupy o wartości 10 000 zł, dziesięć o wartości 1 000 zł, pięćdziesiąt o wartości 500 zł, a także sto o wartości 100 zł. Aby zyskać szansę na wygraną, wystarczy zrobić zakupy o wartości min. 100 zł w okresie 5.10-15.11, zachować paragon, zarejestrować się na stronie www.kaufland.pl/gratisobranie, a następnie odpowiedzieć na kreatywne pytanie konkursowe. Po każdym z sześciu tygodni konkursowych jury wybierze laureatów nagród i poinformuje szczęśliwców o wygranej.

Dodatkowe korzyści dla użytkowników Kaufland Card

Dodatkową atrakcją jesiennej kampanii oszczędzania jest specjalne wyzwanie kuponowe dla uczestników programu lojalnościowego Kaufland Card. Aby zyskać dostęp do specjalnych kuponów, należy zrobić zakupy za łączną kwotę min. 150 zł, 300 zł, 600 zł lub 900 zł. Wskazane kwoty można uzyskać zarówno podczas jednej transakcji, jak i wielokrotnych zakupów. Po osiągnięciu określonych progów, widocznych na paskach postępu na kuponach, klienci otrzymają bonus w postaci ekstrakuponów 1+1 GRATIS, a nawet -10% na cały koszyk. Otrzymane kupony należy aktywować i wykorzystać do końca trwania akcji w aplikacji, po zalogowaniu się na konto na stronie kaufland.pl lub na terminalu w sklepie.

