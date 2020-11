Kaufland rusza ze świąteczną kampanią i loterią

Świąteczna kampania, w której rozbrzmiewa nowa aranżacja bożonarodzeniowego przeboju Andy’ego Williamsa z 1963 r. pt. „It’s The Most Wonderful Time Of The Year”, loteria „Świąteczne odliczanie”, opracowany z Polską Akcją Humanitarną charytatywny kalendarz adwentowy, a także wolontariat pracowników na rzecz fundacji i domu pomocy społecznej − to tylko część aktywności podjętych przez Kaufland w związku ze zbliżającymi się świętami.