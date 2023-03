Handel

Kaufland: samodzielne skanowanie produktów w 35 marketach. Znamy ich lokalizacje

Autor: PP

Data: 06-03-2023, 21:58

Jak podał Kaufland, po pozytywnym przyjęciu usługi K-Scan przez klientów, sieć wdraża to rozwiązanie do samodzielnego skanowania produktów w kolejnych marketach. Od 2 marca z narzędzia można korzystać już w 35 sklepach Kaufland. Do końca 2023 r. ma być ich ponad 60.

Usługa K-Scan w nowych marketach sieci Kaufland; fot. shutterstock.com