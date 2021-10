Kaufland sprzedaje nieidealne owoce i warzywa od rolników

W sklepach Kaufland w Polsce klienci mogą znaleźć nową linię produktów Naturalsi. Obejmuje ona owoce i warzywa, które pochodzą od polskich rolników i swoim wyglądem odbiegają od ideału.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 21-10-2021, 16:02

Kaufland sprzedaje nieidealne owoce i warzywa, fot. materiały prasowe

Kauflan z ofertą nieidealnych warzyw i owoców

Sieć zdecydowała się wprowadzić ten asortyment, aby wspierać lokalnych dostawców i niemarnowanie żywności.

– Niedoskonałe pod względem wyglądu, ale nadal tak samo smaczne i bogate w składniki odżywcze jak ich idealne odpowiedniki – tak można scharakteryzować naszą nową linię owoców i warzyw Naturalsi, którą wprowadziliśmy do oferty. Zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ zarówno wspieranie polskich producentów, jak i przeciwdziałanie marnowaniu żywności są naszej sieci bardzo bliskie. Owoce i warzywa, które odbiegają od ideału, często nie są wybierane przez klientów lub co gorsza lądują w koszu. Chcemy odwrócić ten trend i przekonać ich, że stworzone przez samą naturę, mniej idealne w kształcie owoce i warzywa, są w 100% smaczne – komentuje Wojciech Szczepanowski, dyrektor Departamentu Zakupu Owoce i Warzywa w Kaufland Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Linia Naturalsi obejmuje siedem produktów – buraki, marchew, pietruszkę, seler, ziemniaki, a także gruszki i jabłka. Produkty są dostępne w stałej ofercie we wszystkich sklepach Kaufland w Polsce.

Najwięcej marnujemy w domu

Z badań IOŚ-PIB oraz SGGW w ramach projektu PROM wynika, że w Polsce marnujemy prawie pięć milionów ton żywności, z czego aż 60 proc. pochodzi z gospodarstw domowych. Dużą rolę w ograniczeniu skali tego zjawiska ma więc edukacja. W ostatnim czasie sieć Kaufland w ramach współpracy z Too Good To Go wprowadziła na kaszy kuskus i bulgur marki K-Classic specjalne oznaczenie, które przypomina klientom o tym, że produkty oznaczone datą „najlepiej spożyć przed” mogą być dobre po upływie wskazanego terminu. W kampanii „Marnowanie? Nie mam w planie!”