Kaufland sprzedaje produkty pochodzące z obiegu zamkniętego

Od 16 września w ofercie Kauflandu pojawią się produkty K-Classic wykonane w co najmniej 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Autor: OW, portalspozywczy.pl

Data: 14-09-2021, 11:55

Kaufland sprzedaje produkty pochodzące z obiegu zamkniętego, fot. Robson90/Shutterstock.com

Kaufland sprzedaje produkty przyjazne dla środowiska

W ramach strategii REset Plastic Kaufland ogranicza zużycie tworzyw sztucznych i zwiększa wykorzystanie surowców będących w obiegu. Od 16 września w ofercie sieci pojawią się produkty K-Classic wykonane w co najmniej 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Kosze na śmieci, organizery oraz pojemniki do przechowywania rzeczy będą dostępne w sklepach Kaufland od 16 września do wyczerpania zapasów. Produkty zostały wprowadzone do oferty sieci dzięki współpracy z drugą spółką należącą do Grupy Schwarz w ramach strategii REset Plastic – firmą PreZero odpowiedzialną za zarządzanie utylizacją i recyklingiem.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Plastikowe odpady pozyskane przez PreZero z gospodarstw domowych zostały oczyszczone, rozdrobnione a następnie przetopione i przerobione na granulat. Z przetworzonego w ten sposób surowca powstały artykuły przyjaźniejsze dla środowiska. Dając drugie życie plastikowi, który jest już w obiegu, spółki przyczyniają się do ograniczenia ilości odpadów, a także emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją tworzyw sztucznych.

Kaufland: Polacy zwracają uwagę na ekologię

– Do strategii REset Plastic podchodzimy w sposób kompleksowy i wspólnie z innymi podmiotami Grupy Schwarz poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym realizujemy wizję – „Mniej plastiku – obieg zamknięty”. Nowe produkty, które wprowadziliśmy do oferty we współpracy z PreZero, są tego dowodem – podsumowuje Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Połowa Polaków deklaruje, że zwraca uwagę na ekologię podczas robienia zakupów. Dzięki nowym produktom dostępnym w sklepach sieci klienci mogą wybierać kolejne bardziej zrównoważone alternatywy, a tym samym wesprzeć ochronę środowiska podczas codziennych zakupów.