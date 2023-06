Nowa akcja sieci Kaufland Mistrz Oszczędzania potrwa od 29 czerwca do 26 lipca. Przez następne cztery tygodnie użytkownicy programu lojalnościowego Kaufland Card będą mogli korzystać z wielu ofert specjalnych oraz kuponów na ulubione produkty.

Nowe promocje w Kaufland

Letnia akcja promocyjna w Kaufland

Startuje kolejna letnia akcja, w której będą mogli wziąć udział wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego Kaufland Card. Jej celem jest zachęcenie klientów do oszczędzania z Kaufland Card podczas wakacyjnych zakupów. A tego lata okazji dla posiadaczy Kaufland Card będzie wiele — Kaufland przygotował bowiem mnóstwo ofert specjalnych oraz kuponów, które będą eksponowane w gazetce i w aplikacji z symbolem słońca.

Hasło kampanii brzmi "Oszczędzaj i wygrywaj z Kaufland Card", ponieważ oprócz atrakcyjnych kuponów i obniżek Kaufland przygotował dla klientów także wyjątkowe nagrody. Na tysiąc pierwszych osób, które zarejestrują się na stronie kaufland.pl/mistrz oraz w trakcie trwania akcji, używając Kaufland Card, oszczędzą najwięcej na swoich zakupach, czekają atrakcyjne nagrody — karty podarunkowe o wartości 1000 zł na zakupy w sklepach Kaufland. Pozostali uczestnicy mają szansę na zdobycie dodatkowych ekstrakuponów umożliwiających kolejne oszczędności z Kaufland Card.

Program lojalnościowy Kaufland

Kaufland Card to program lojalnościowy, który zapewnia użytkownikom dostęp do licznych korzyści. Do programu można przystąpić i korzystać z niego na dwa sposoby – używając aplikacji Kaufland lub fizycznej karty, wykonanej w 100% z plastiku z recyklingu. Co więcej, do jednego konta mobilnego można podłączyć maksymalnie pięć kart, dzięki czemu kilku członków rodziny może zbierać punkty na jednym koncie. Wszelkie informacje o aktualnych ofertach z Kaufland Card wysyłane są co tydzień, w formie newslettera, do klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodę taką można wyrazić oznaczając ją w profilu klienta po zalogowaniu się na swoje konto Kaufland Card w aplikacji, na stronie internetowej lub na terminalu w sklepie Kaufland.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl