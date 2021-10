Kaufland też dopłaci za pracę w niedziele

Pracownicy sieci Kaufland od października otrzymają dodatek za pracę w niedziele niehandlowe. Detalista postanowił przeznaczyć łącznie na dodatkową gratyfikację ok. 3 milionów złotych.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 14:48

Kaufland przeznaczy trzy miliony złotych na dodatki za pracę w niedziele. fot. shutterstock

Kaufland dopłaci za pracę w niedziele

Dodatek otrzyma każda osoba zatrudniona w markecie pracująca w niedziele niehandlowe oraz personel magazynów, który przygotowuje i realizuje niedzielne dostawy do marketów.

W związku z nieustannie rosnącą liczbą placówek otwieranych w niedziele przez konkurencję sieci handlowe nieprowadzące handlu siedem dni w tygodniu znajdują się w mniej korzystnej sytuacji oraz są narażone na utratę klientów. Z tego też względu Kaufland, jako jeden z ostatnich uczestników rynku, podjął decyzję o otwarciu wszystkich sklepów w niedziele niehandlowe. Wyjątek stanowi sklep sieci w Zielonej Górze, przy ul. Energetyków.

W tej sytuacji sieć Kaufland zadbała o dodatkowe korzyści dla personelu pracującego w marketach w niedziele, decydując o wprowadzeniu od października dodatku za pracę w niedziele niehandlowe, na które detalista przeznaczy w sumie około 3 mln złotych do końca roku budżetowego. Dodatkową korzyścią dla zatrudnionych świadczących pracę w niedziele jest możliwość wyboru zmian według własnych preferencji oraz odbiór dnia wolnego w dogodnym dla siebie terminie najpóźniej do końca każdego miesiąca.

Kaufland: Kto nie handluje w niedziele, ten traci

- Decyzja dotycząca otwarcia sklepów w niedziele nie była dla nas łatwa, jednak placówki nieprowadzące handlu przez siedem dni w tygodniu są narażone na utratę klientów. Priorytetem sieci Kaufland jest utrzymanie stabilnych miejsc pracy i zapewnienie pracownikom atrakcyjnych warunków adekwatnych do zaangażowania, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego dodatku dla pracowników pracujących w niedziele. Zostanie on utrzymany aż do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy ograniczającej możliwość handlu w niedziele – tłumaczy Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Wynagrodzenia w sieci Kaufland. Osoby zatrudnione na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4 100 zł brutto miesięcznie, a osoba zatrudniona na stanowisku lidera zespołu na pensję w wysokości do 5 650 zł brutto miesięcznie.

Sieć każdego roku zleca niezależnej instytucji przegląd wynagrodzenia oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych na rynku. Mimo pandemii również w tym roku zostały przyznane coroczne podwyżki. Pracownicy mogą również liczyć na zróżnicowane benefity, między innymi prywatną opiekę medyczną dla siebie oraz swoich bliskich, możliwość ubezpieczenia grupowego, bony na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, kartę sportową, dodatkową wypłatę emerytalną, świadczenia z funduszu socjalnego i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, a także dostęp do kafeterii MyBenefit, która umożliwia dopasowanie benefitów do indywidualnych potrzeb pracowników czy zniżki u dostawców sieci. Dodatkowo w tym roku wszyscy pracownicy sieci otrzymali z okazji 20-lecia Kaufland w Polsce jubileuszowe paczki.