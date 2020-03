Kaufland uruchamia dla pracowników infolinię wsparcia psychologicznego

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz personelu, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, sieć Kaufland zdecydowała się wprowadzić dodatkowe środki ostrożności i nowe rozwiązania ułatwiające pracę w tym szczególnym czasie. Jednym z nich jest infolinia dedykowana pracownikom sieci.

Dzwoniąc pod wyznaczony numer, pracownicy Kaufland uzyskają wsparcie specjalisty – bezpłatną pomoc psychologiczną.

– Mamy świadomość, że obecna sytuacja dla wielu naszych pracowników jest wielkim i pełnym stresu wyzwaniem. Jesteśmy im niezwykle wdzięczni za to, że pomimo trudnych okoliczności z pełnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki. Telefoniczna pomoc psychologa ma zapewnić im dodatkowe wsparcie – mówi Małgorzata Ławnik z Pionu Personalnego sieci Kaufland.

W trosce o klientów i personel

To nie jedyne zmiany, jakie zaszły w firmie Kaufland w ostatnich dniach. Sieć obejmująca blisko 220 marketów w całej Polsce zdecydowała się wprowadzić szereg rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia pracowników i klientów.

Pracownicy sklepów zostali poinformowani, jak powinni postępować na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy oraz na bieżąco otrzymują informacje o aktualnej sytuacji. W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli dostosowano także grafiki pracy do aktualnych potrzeb zatrudnionych. Ponadto zadbano o dodatkowe środki ochrony indywidualnej – zamówione zostały osłony ochronne twarzy dla pracowników lady oraz szyby pleksi dla pracowników kas. Zabezpieczenia te w niedługim czasie pojawią się w sklepach Kaufland.

Sieć zintensyfikowała także regularne działania dotyczące czystości i dezynfekcji. Przy stanowiskach kasowych dla pracowników pojawiły się dozowniki ze środkiem do dezynfekcji. Klienci mogą natomiast skorzystać ze stacji do odkażania z płynem dezynfekującym i chusteczkami nawilżającymi – co pozwala oczyścić nie tylko dłonie, ale także uchwyt sklepowego wózka czy koszyka.

Sieć przypomina o konieczności zachowania bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi w kolejce poprzez plakaty oraz komunikaty wygłaszane przez sklepowe radio. Co więcej, za pomocą kolorowych taśm wyznaczono także strefy w rejonie kas oraz lady obsługowej, które pozwalają zachować bezpieczeństwo i odpowiedni odstęp między klientami. Z kolei personel Kaufland obsługujący ladę z produktami świeżymi zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w rękawiczkach oraz korzystać z jednorazowych fartuchów.

