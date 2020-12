Kaufland uruchomił linię wsparcia dla pracowników

Obecna sytuacja nie jest łatwa dla nikogo. Konieczność reorganizacji życia codziennego, utrudniony dostęp do rozrywki czy ograniczenie kontaktów towarzyskich mogą wpłynąć na zdrowie każdego. Dla poprawienia komfortu w tym czasie każdy pracownik sieci Kaufland może zadzwonić pod wyznaczony numer i bezpłatnie uzyskać wsparcie psychologiczne. Jest to w pełni anonimowa linia, dostępna dla całego personelu od poniedziałku do soboty.

– Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem. A obecna sytuacja może być niepokojąca dla każdego – niezależnie od wieku czy zajmowanego stanowiska. Chcąc dodatkowo zadbać o nasz zespół, ponownie uruchomiliśmy telefoniczną pomoc psychologiczną, z której może skorzystać każdy pracownik Kauflandu komentuje Małgorzata Ławnik z Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Firma Kaufland pierwszy raz zapewniła wsparcie psychologiczne w trakcie wiosennego lockdownu. Ze względu na kolejną falę epidemii sieć po raz kolejny zdecydowała się na wprowadzenie takiego rozwiązania. Dodatkowym wsparciem są eksperci ds. relacji pracowniczych, z którymi osoby zatrudnione w marketach, centrach dystrybucyjnych oraz w centrali firmy mogą się zwrócić ze swoimi problemami, wątpliwościami czy pytaniami dotyczącymi miejsca pracy i obecnej sytuacji. Eksperci ds. relacji pracowniczych Kaufland służą pomocą swoim koleżankom i kolegom już od ponad dwóch lat, a wszystkie rozmowy z nimi mają charakter poufny, co umożliwia swobodną i szczerą komunikację.

