Kaufland ustawi stacje do dezynfekcji rąk w kurortach wakacyjnych

Ze stacji do dezynfekcji rąk można skorzystać przy plażach w Kołobrzegu, Świnoujściu, Gdyni, Gdańsku, Mrągowie oraz Giżycku. W każdej z wymienionych lokalizacji znajdują się trzy stacje.

- Niezależnie od miejsca naszego wakacyjnego pobytu powinniśmy pamiętać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Dezynfekcja rąk zajmuje tylko chwilę, a jest przy tym niezwykle skutecznym środkiem ochrony przed koronawirusem. Instalując darmowe stacje do dezynfekcji przy plażach, zapewniamy wczasowiczom dostęp do podstawowych środków ochrony. Podobne stacje dostępne są także w każdym naszym sklepie – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Charakterystyczne stacje nawiązujące do wakacyjnej kampanii sieci pod nazwą „Tanie Lato na Bogato” i są uruchamiane mechanicznie – płyn do dezynfekcji rąk jest dozowany po naciśnięciu stopą zlokalizowanej u podstawy urządzenia dźwigni. Stacje do dezynfekcji są dostępne dla plażowiczów przez cały lipiec.

Lokalizacje, przy których stanęły stacje do dezynfekcji:

Gdańsk

• Wejście na plażę nr 52

• Plaża Stogi, wejście na plażę nr 227

• Jelitkowo, wejście na plażę nr 72

Gdynia

• Plaża Śródmieście

• Plaża Redłowo

• Plaża Orłowo

Giżycko

• Plaża miejska Centralnego Ośrodka Sportu

• Port Centralnego Ośrodka Sportu

Kołobrzeg

• Przy wejściu na molo

• Plaża Millenium (bulwar J. Szymańskiego)

• Plaża przy Kamiennym Szańcu

Mrągowo

• Plaża miejska od ul. Nadbrzeżnej

• Plaże miejskie od Jaszczurczej Góry – dwie stacje

Świnoujście

• Marina Port Jachtowy

• Przy wejściu na plażę nr 7 (Bermudy)

• Plaża przy Campingu Relax

