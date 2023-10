Działający w Kauflandzie związek zawodowy Konfederacja Pracy domaga się od firmy zwiększenia obsady sklepów. Zapowiada protest - informuje rp.pl.

Kaufland kontra związek zawodowy. Demonstracja i lista żądań/fot. shutterstock

Kaufland kontra związek zawodowy

Jednym ze związków zawodowych działających w sieci sklepów Kaufland jest Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy. Związek jest w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagając się zwiększenia zatrudnienia w sklepach a także podwyżek wynagrodzeń i ochrony pracowników. Do tego dochodzi sprawa odszkodowań dla kobiet, które były dyskryminowane w firmie.

Jednym ze związków zawodowych działających w sieci sklepów Kaufland jest Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy. Związek jest w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagając się zwiększenia zatrudnienia w sklepach (i nie tylko) oraz podwyżek wynagrodzeń i ochrony pracowników. Do tego dochodzi sprawa odszkodowań dla kobiet, które były, jak potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, dyskryminowane w firmie - informuje rp.pl.

Związkowcy zapowiadają, że sprawą odszkodowań zajmie się sąd. Twierdzą, że gdyby wszystkie uprawnione wystąpiły z wnioskiem, to kosztowałoby to sieć handlową co najmniej kilka milionów złotych. Upominają się także o Jolantę Żołnierczyk, kasjerkę z Żywca, zwolnioną - jak twierdzą - niezgodnie z prawem byłą działaczkę drugiego związku w Kauflandzie - Jedność Pracownicza. Ten związek odciął się od działaczki.

Związkowcy nie zamierzają się ograniczać tylko do kierowania spraw do sądu czy wydawania oświadczeń. W poniedziałek 9 października zamierzają o 12 demonstrować pod siedzibą Kauflandu we Wrocławiu.

- "(...) W naszej sieci dbamy o zadowolenie naszych pracowników, którym gwarantujemy konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia i rozwoju. Jako firma stawiamy również na dialog i wzajemne porozumienie - informuje w oświadczeniu Kaufland".

Więcej czytaj na rp.pl.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl