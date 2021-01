Kaufland w 2020 roku: 12 nowych sklepów, modernizacje, rozwój e-handlu

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nadrzędną kwestią dla sieci Kaufland w mijającym roku było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom. Firma nie tylko zastosowała się do wytycznych obowiązujących branżę handlową, ale także zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, które miały bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa.

- Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów zawsze było dla nas najważniejsze, jednak w trakcie pandemii nabrało szczególnego znaczenia. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, wszystkie nasze placówki wyposażyliśmy m.in. w stacje do dezynfekcji rąk, przegrody przy każdym stanowisku kasowym, jak również zintensyfikowaliśmy regularne działania dotyczące czystości. Chcąc potwierdzić przestrzeganie najwyższych standardów, zleciliśmy również niezależnej jednostce akredytującej sprawdzenie stanu bezpieczeństwa wszystkich naszych placówek. Kontrola została przeprowadzona w całej firmie − 225 marketach, 3 centrach dystrybucyjnych oraz centrali we Wrocławiu. Każdy sprawdzony obiekt otrzymał znak TÜV Rheinland potwierdzający przestrzeganie rygorystycznych norm w zakresie bezpieczeństwa, czystości i higieny. Z myślą o komforcie naszych klientów wydłużyliśmy także godziny otwarcia sklepów, a szesnaście marketów otworzyliśmy całodobowo. Ponadto w okresie wakacyjnym w nadmorskich kurortach nasza firma udostępniła turystom specjalne stacje do dezynfekcji rąk. Nie były to jednak jedyne działania – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Poza zapewnieniem pracownikom i klientom dostępu do środków ochrony osobistej w trakcie całego roku Kaufland poruszał kwestie bezpieczeństwa w swoich działaniach komunikacyjnych pod hasłem „Kupuj odpowiedzialnie”, przypominając m.in. o zachowaniu odstępu, zasłanianiu ust i nosa, a także zachęcając do płatności zbliżeniowych. Dodatkowo, dla wszystkich pracowników sieci Kaufland, została uruchomiona specjalna infolinia bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Aby wesprzeć działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz ograniczenia pandemii COVID-19, firma przekazała do dyspozycji resortu milion złotych na zakup testów niezbędnych w walce z koronawirusem.

