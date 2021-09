Kaufland w Lesznie z kasami samoobsługowymi i automatem na butelki

Sklep Kaufland w Lesznie przeszedł modernizację, w ramach której wprowadzono wiele nowych rozwiązań ułatwiających klientom codzienne zakupy.

Sklep Kaufland w Lesznie przeszedł modernizację / fot. materiały prasowe

W zmodernizowanym sklepie znajdziemy nowoczesne panele, które w porównaniu do tradycyjnych czytników cen pozwalają zarejestrować kartę Payback, sprawdzić stan punktów, aktywować specjalne kupony, a przy ladzie obsługowej zapoznać się również ze składem produktów oferowanych na wagę.

Klienci mogą od teraz korzystać także z kas samoobsługowych. W sklepie wdrożono rozwiązania przyjazne środowisku, w tym energooszczędne oświetlenie LED oraz automat na kaucjonowane butelki. Kaufland stworzył w markecie także Strefę Świadomego Odżywiania, w której można znaleźć produkty dedykowane konkretnym potrzebom żywieniowym, w tym artykuły wegańskie i wegetariańskie, a także z niską zawartością cukru czy bez glutenu. Dodatkowo market został wyposażony we własną wędzarnię.

Promocje dla klientów

Klienci sklepu Kaufland w Lesznie mogą wybierać spośród szesnastu tysięcy produktów, w tym m.in. artykułów świeżych – owoców i warzyw, mięsa i wędlin, serów czy produktów mlecznych, które w dużej części pochodzą od lokalnych producentów.

Osoby robiące zakupy w odnowionym sklepie od czwartku 23 września do soboty 25 września mogą liczyć na drobne podarunki w postaci żetonów do wózków zakupowych, a także róż i balonów. Nie zabraknie również słodkiego poczęstunku oraz kawy i herbaty czy napojów marki własnej sieci K-Classic. Dla klientów przewidziano również konkurs Koło szczęścia, w którym do wygrania będą bony na zakupy w sklepach sieci oraz produkty marek własnych Kauflandu m.in. artykuły spożywcze i kosmetyki.