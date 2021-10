Kaufland wdraża młodych ludzi do pracy w handlu

Ponad 70 studentów przez czas wakacji szkoliło się w wybranych działach w centrali Kauflandu we Wrocławiu, centrach logistycznych i w sklepach w całym kraju.

Kaufland wdraża młodych ludzi do pracy w handlu, fot. materiały prasowe

Kaufland wspiera młodych w rozwoju kariery zawodowej

Młodzi ludzie coraz wcześniej planują karierę zawodową i już w trakcie studiów chcą zdobywać pierwsze doświadczenia. Potwierdzeniem tego jest podsumowanie letniego programu praktyk, zorganizowanego przez sieć Kaufland Polska, do którego firma przyjęła ponad 70 studentów, którzy przez czas wakacji szkolili się w wybranych działach w centrali firmy we Wrocławiu, centrach logistycznych i w sklepach w całym kraju.

Jak pokazują badania, 27% ankietowanych studentów miało trudności w znalezieniu pracy, stażu lub praktyki zawodowej w dobie koronawirusa, natomiast prawie 16% uznało, że w czasie pandemii nie ma ofert w branży, którą są zainteresowani. Program letnich praktyk studenckich zorganizowanych przez Kaufland Polska miał na celu umożliwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Kaufland zaproponował pracę 9 praktykantom

Wyzwania, jakie stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy, sprawiają, że zainteresowanie praktykami zawodowymi nieustannie rośnie. Pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności, nawiązanie nowych kontaktów czy poznanie specyfiki przyszłej pracy to tylko namiastka korzyści, jakie są dla studentów najważniejsze.

Letnie programy praktyk to inwestycja w przyszłą karierę, która już na samym początku może okazać się strzałem w dziesiątkę – po programie sieć zaproponowała pracę 9 praktykantom, którzy pracują na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin, co umożliwi im kontynuację nauki oraz zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego.

– Młodzi ludzie chcą pracować dla firm, które wsłuchują się w ich głos i dają przestrzeń do rozwoju – jest to z pewnością jeden z powodów, dla których program Kauflandu cieszy się tak dużą popularnością. Możliwość współpracy i dzielenia się z kolejnym pokoleniem naszą wiedzą to ważne doświadczenie nie tylko dla studentów, ale także dla naszych mentorów, będących ekspertami w swoich dziedzinach – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

W trakcie trwania praktyk została zorganizowana kolejna edycja konkursu „Innowacje na wakacje”, którego celem było przedstawienie pomysłów na optymalizację pracy. W trakcie uroczystego zakończenia praktyk wręczono 4 wyróżnienia i 4 nagrody główne dla najlepszych prac. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci bonów zakupowych w formie kart o wartości 500 zł każda oraz nagrody rzeczowe.

Kaufland ze stażowym programem Absolwent

Poza praktykami letnimi sieć Kaufland Polska organizuje także stażowy program Absolwent, przeznaczony dla absolwentów wszystkich kierunków studiów bezpośrednio po ich ukończeniu lub z krótkim doświadczeniem zawodowym. Kolejna edycja programu ruszyła 1 października, a sieć przyjęła 11 osób w obszarze zakupu, sprzedaży oraz księgowości i finansów.

15. października zostanie uruchomiony proces rekrutacyjny do zimowej edycji programu, która rozpocznie się 2 Stycznia 2022 r. Tym razem absolwenci znajdą ofertę pracy w obszarze zakupu w centrali we Wrocławiu oraz w marketach na terenie całej Polski.

W całej Europie Kaufland posiada ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 228 marketów i zatrudnia ok. 14 000 pracowników. Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.