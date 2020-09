Kaufland włączył się w Akcję Sprzątania Świata

PAH: Pandemia nasiliła niedożywienie. To duży potencjał dla współpracy z firmami handlowymi i spożywczymi (wywiad)

Akcja Sprzątania Świata, organizowana przez Fundację Nasza Ziemia, odbywa się co roku w ramach World Clean Up Day. To właśnie w trzeci weekend września wolontariusze z całego świata podejmują się wyzwania, jakim jest sprzątanie Ziemi. W tegoroczną edycję akcji pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” włączyli się m.in. wolontariusze Kaufland.

W Kauflandzie z chęcią wspieramy inicjatywy lokalne, w szczególności te, które służą ochronie środowiska, dlatego z entuzjazmem wzięliśmy udział w tegorocznej Akcji Sprzątania Świata. W myśl naszej zasady „Zróbmy to razem” do inicjatywy ochoczo przystąpili pracownicy Kaufland wraz z rodzinami, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla naszej małej ojczyzny. Jesteśmy wdzięczni naszym wolontariuszom, którzy poświęcili sobotnie popołudnie, by wspólnie zadbać o otaczającą nas rzeczywistość ¬ mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Pracownicy Kaufland, ich bliscy oraz przedstawicie Urzędu Miasta, Fundacji Nasza Ziemia i aktywiści z Eko-Unii i Akcji Miasto za cel obrali sobie posprzątanie wrocławskiego Lasu Pilczyckiego. Obszar ten jest objęty szczególną ochroną w ramach sieci Natura 2000, której celem jest zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych oraz gatunków uznawanych za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Uczestnicy sprzątania mają się czym pochwalić – w sobotnie popołudnie udało się oczyścić las z ponad 400 kilogramów śmieci.

– Akcja Sprzątania Świata, a także jej tegoroczne hasło wpisują się w działania realizowane przez Kaufland w ramach strategii Reset Plastic, której głównym celem jest ograniczenie wykorzystywania tworzyw sztucznych. Do tego, aby plastikowych odpadów było jak najmniej, przyczyniamy się m.in. modyfikując opakowania marek własnych, stosując w transporcie skrzynki EPS czy też oferując naszym klientom torby zakupowe, a także woreczki na owoce i warzywa wielokrotnego użytku. Tym samym wnosimy istotny wkład w ochronę środowiska – mówi Maja Szewczyk.